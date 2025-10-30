scorecardresearch
 

Feedback

दोस्त से उधार लेकर लौट रहा था युवक, नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटे 3 लाख 24 हजार रुपये

अलवर में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को रास्ते में रोककर बंधक बना लिया और उससे 3 लाख 24 हजार रुपये लूट लिए. विरोध करने पर बदमाशों ने युवक से मारपीट की, मोबाइल तोड़ दिया और बाइक नाले में पटक दी. युवक अपने दोस्त से उधार लेकर पैसे ला रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
युवक से नकाबपोश बदमाशों ने की लूट (Photo: Screengrab)
युवक से नकाबपोश बदमाशों ने की लूट (Photo: Screengrab)

अलवर जिले में बुधवार शाम एक बड़ी लूट की घटना सामने आई. बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की और 3 लाख 24 हजार रुपये लूट लिए. वारदात राजगढ़-भूलेरी सड़क मार्ग पर अलेवा धाम के पास हुई. पीड़ित की पहचान रामचरण मीना (29) निवासी कोठयारी का बास, माचाड़ी के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार रामचरण 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे परवैणी गांव में अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लेकर बाइक से राजगढ़ लौट रहा था. रास्ते में अलेवा धाम के पास राजगढ़ की ओर से आ रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और वह सड़क पर गिर गया. बाइक पर तीन बदमाश थे. उनमें से एक ने हेलमेट पहना था जबकि दो ने अपने चेहरे ढक रखे थे. दो की उम्र करीब 28 साल और एक की उम्र 17-18 साल बताई जा रही है.

नकाबपोश बदमाशों ने लूटे  3 लाख 24 हजार रुपये 

सम्बंधित ख़बरें

टैंकर से गिरे तेल को लूटते ग्रामीण. (Photo: Umesh Mishra/ITG)
राजस्थान: धौलपुर में पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, ग्रामीणों में मची लूट- VIDEO 
बेखौफ अपराधियों ने हमला बोल पुलिसकर्मियों को किया घायल.(Photo:Screengrab)
कोटा: पुलिस कांस्टेबलों पर हमला, बाइक भी लूट ले गए बेखौफ अपराधी 
Fake Stock Market Investment Schemes
चीनी हैंडलर, टेलीग्राम ट्रैप और लूट... दिल्ली में 47 लाख के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश, 3 ठग गिरफ्तार 
In Dakor, a theft of faith, devotees consumed 3000 kilograms of Mahaprasad in just 10 minutes.
गुजरात के डाकोर में 3000 किलो महाप्रसाद की 'लूट', देखें रिपोर्ट 
In Dakor, a theft of faith, devotees consumed 3000 kilograms of Mahaprasad in just 10 minutes.
गुजरात के डाकोर में 3000 किलो महाप्रसाद की 'लूट', देखें रिपोर्ट 

बदमाशों ने गिरते ही रामचरण से मारपीट की और उसका मोबाइल फोड़ दिया ताकि वह पुलिस से संपर्क न कर सके. इसके बाद उन्होंने बाइक की चाबी निकाली और हैंडल पर टंगे नोटों से भरा बैग छीन लिया. बैग में कुल 3 लाख 24 हजार रुपये थे. पैसे लूटने के बाद बदमाश बाइक को नाले में फेंककर राजगढ़ की ओर भाग गए.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

रामचरण ने एक राहगीर के फोन से अपने भाई वीरेंद्र मीना को सूचना दी. परिजन उसे राजगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे जहां उसका प्राथमिक इलाज हुआ. पुलिस ने रामचरण के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement