दोस्त से उधार लेकर लौट रहा था युवक, नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटे 3 लाख 24 हजार रुपये

अलवर जिले में बुधवार शाम एक बड़ी लूट की घटना सामने आई. बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की और 3 लाख 24 हजार रुपये लूट लिए. वारदात राजगढ़-भूलेरी सड़क मार्ग पर अलेवा धाम के पास हुई. पीड़ित की पहचान रामचरण मीना (29) निवासी कोठयारी का बास, माचाड़ी के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार रामचरण 29 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे परवैणी गांव में अपने दोस्त से 3 लाख रुपए लेकर बाइक से राजगढ़ लौट रहा था. रास्ते में अलेवा धाम के पास राजगढ़ की ओर से आ रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और वह सड़क पर गिर गया. बाइक पर तीन बदमाश थे. उनमें से एक ने हेलमेट पहना था जबकि दो ने अपने चेहरे ढक रखे थे. दो की उम्र करीब 28 साल और एक की उम्र 17-18 साल बताई जा रही है.

नकाबपोश बदमाशों ने लूटे 3 लाख 24 हजार रुपये

बदमाशों ने गिरते ही रामचरण से मारपीट की और उसका मोबाइल फोड़ दिया ताकि वह पुलिस से संपर्क न कर सके. इसके बाद उन्होंने बाइक की चाबी निकाली और हैंडल पर टंगे नोटों से भरा बैग छीन लिया. बैग में कुल 3 लाख 24 हजार रुपये थे. पैसे लूटने के बाद बदमाश बाइक को नाले में फेंककर राजगढ़ की ओर भाग गए.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

रामचरण ने एक राहगीर के फोन से अपने भाई वीरेंद्र मीना को सूचना दी. परिजन उसे राजगढ़ सीएचसी लेकर पहुंचे जहां उसका प्राथमिक इलाज हुआ. पुलिस ने रामचरण के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.



---- समाप्त ----