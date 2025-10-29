'जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं, तो शारीरिक संबंध क्यों बनाना...'   प्यार से शुरू हुई तीजा की कहानी, अब जख्मों में बदली

कभी एक-दूसरे की आंखों में दुनिया बसाने वाले दो प्रेमियों की कहानी अब दर्द की मिसाल बन गई है. तीन साल पहले मंदिर में सात फेरे लेकर शुरू हुई तीजा और मुकेश की प्रेम कहानी अब ऐसी हो गई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. मुकेश ने अपनी पत्नी तीजा को महज़ इसलिए घर की छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था.

प्यार से शुरू हुई थी कहानी, अब जख्मों में बदली

मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्यावरी में रहने वाले मुकेश अहिरवार और तीजा की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी. धीरे-धीरे मुलाकातें दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई. तीजा के मुताबिक, शादी से पहले मुकेश अक्सर उससे मिलने उसके घर आता था. दोनों का रिश्ता गहराता गया, लेकिन एक दिन घरवालों ने दोनों को रंगे हाथों देख लिया. परिवार की इज्जत बचाने के लिए 2022 में दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई. शादी के शुरुआती महीने बेहद अच्छे गुजरे. जैसे किसी फिल्मी प्रेम कहानी की शुरुआत हो. लेकिन धीरे-धीरे रिश्ते की चमक फीकी पड़ने लगी. मुकेश का स्वभाव बदल गया. वह बात-बात पर झगड़ने और हिंसा करने लगा. तीजा बताती हैं, शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद मुकेश मुझ पर शक करने लगा. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता, कई बार मुझ पर हाथ भी उठाता था.

Advertisement

'जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं...' यह कहना बना जानलेवा

तीजा ने बताया कि एक दिन पहले ही मुकेश ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे. अगले दिन जब उसने फिर वही करने की कोशिश की, तो उसने विरोध किया. तीजा ने कहा, जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं, तो शारीरिक संबंध क्यों बनाना चाहते हैं? यह बात सुनते ही मुकेश बेकाबू हो गया. गुस्से में उसने तीजा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. पड़ोसियों के मुताबिक, घर से पहले तो झगड़े की आवाजें आईं, फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी. लोगों ने बाहर आकर देखा तो तीजा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. घायल तीजा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

डॉक्टर बोले – गिरने से कई जगहों पर चोटें आईं

मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने बताया,तीजा नाम की महिला को परिजनों द्वारा घायल अवस्था में लाया गया था. परिवार का कहना है कि उसे छत से फेंका गया है. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

पुलिस जांच में जुटी, पति फरार

Advertisement

घटना की सूचना मिलते ही मऊरानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई. पुलिस ने बताया कि फिलहाल आरोपी पति फरार है और उसकी तलाश जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि घायल महिला के बयान दर्ज कर कार्रवाई होगी. आरोप गंभीर हैं. बयान और साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----