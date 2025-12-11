मिस्ड कॉल से शुरू हुई प्रेम कहानी, तलाक, हलाला और अब थाने तक पहुंची; आरोपी पति अजहर गिरफ्तार

एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई प्रेम कहानी 10 साल का सफर तय करके थाने जा पहुंची है. यूपी के अलीगढ़ की एक तलाक पीड़िता ने अपने प्रेमी से पति बने अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. निकाह, तलाक, हलाला, फिर निकाह और फिर तलाक के बाद अब पीड़िता ने पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

यह मामला अमरोहा के सैद नगली थाना इलाके के ढक्का गांव का बताया जा रहा है. 2015 में दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम करने वाले अजहर नवाज का प्रेम प्रसंग मिस्ड कॉल से शुरू हुआ था. मनमुटाव, तलाक, हलाला और फिर तलाक के बाद पीड़िता ने आरोपी अजहर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया.

आपको बता दें कि लड़की अलीगढ़ जिले की रहने वाली थी. साथ जीने मरने की कसमें खाकर दोनों के परिजनों ने रजामंदी से निकाह करा दिया. निकाह के कुछ वर्षों बाद अजहर ने बीवी को तीन तलाक दे दिया. मनमुटाव के बाद दोनों पक्षों की सहमति पर बुलंदशहर के मौलाना के साथ हलाला कराया गया और फिर दोनों ने निकाह कर लिया. इस दौरान एक बेटी का जन्म हुआ.

बेटी के जन्म के बाद फिर दोनों में विवाद बढ़ा और अजहर ने फिर तीन तलाक दे दिया. इस बार अजहर ने दूसरी युवती से निकाह कर लिया. आरोप है कि इसके बाद दूसरी बीवी से बच्चे न होने का हवाला देकर अजहर ने पीड़िता को समझा बुझाकर फिर हलाला कराया. इस दौरान पीड़िता ने दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है. पीड़िता ने प्रेमी से दो बार शौहर बने आरोपी अजहर के खिलाफ तहरीर दी.

Advertisement

मामले में सैद नंगली थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी अजहर नवाज को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस कानूनी कार्यवाही में जुट गई है और आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा. मुकदमे में नामित चार में से तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और मामले की छानबीन की जा रही है.

---- समाप्त ----