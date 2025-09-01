दरवाजे पर ताला और अंदर प्रेमी... पति आया तो महिला कांस्टेबल ने लवर को ऐसे छुपाया

कुशीनगर में पुलिस महकमे की साख पर दाग लगाने वाली एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है प्यार, शक, धोखा और हंगामा सब कुछ एक साथ. दरअसल, एक महिला सिपाही ने अपने प्रेमी को कमरे में बुला लिया. तभी अचानक पति भी वहीं आ धमका. शक से भरा पति दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन दरवाजा बंद रहा. पुलिस बुला ली गई, काफी जद्दोजहद के बाद पत्नी बाहर निकली लेकिन दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर प्रेमी को अंदर को छूपा दिया. बाद में सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और प्रेमी को बाहर निकाला गया.
प्रेम प्रसंग की कहानी
जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जिले के कसया नगर में रहने वाली महिला सिपाही का प्रेम प्रसंग चल रहा था. पति को पहले से शक था कि पत्नी की नज़दीकियां कहीं और हैं. लेकिन सबूत न मिलने के कारण वह चुप रहा. डेढ़ साल से इस शक ने उसके रिश्ते में दरार डाल रखी थी. उस दिन जब पति अचानक पत्नी के कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा बंद मिला. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब महिला सिपाही ने दरवाजा नहीं खोला, तो शक और गहरा गया. आखिरकार उसने पुलिस बुला ली.
ताला टूटा, राज खुला
पुलिस पहुंची, दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया. कमरे में महिला सिपाही का प्रेमी मौजूद था. पति का गुस्सा बेकाबू हो गया. वह तुरंत टूट पड़ा और प्रेमी की जमकर पिटाई कर डाली. बाद में मामला बढ़ने से रोकने के लिए प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.
पति, पत्नी और प्रेमी... तीनों यूपी पुलिस में कांस्टेबल
इस घटना ने सबको हैरान कर दिया जब पता चला कि इस त्रिकोणीय प्रेम कहानी के सभी किरदार खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं. पति पुलिस लाइन में तैनात है. पत्नी यानी महिला सिपाही कसया थाने में तैनात है. और प्रेमी कांस्टेबल सेवरही थाने पर पोस्टेड है. यानी एक ही महकमे के जवान प्रेम और अविश्वास की जाल में उलझ गए.
अलग रूम में रहती थी महिला कांस्टेबल
सूत्रों के अनुसार, महिला सिपाही कसया नगर में प्राइवेट रूम किराए पर लेकर रहती थी. पति-पत्नी दोनों का रिश्ता पहले से तनावपूर्ण चल रहा था. ऐसे में महिला सिपाही का प्रेम प्रसंग और गहरा होता गया. लेकिन पति की नज़रें उस पर टिकी थीं. डेढ़ साल से पति को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और अंततः उसका शक सही साबित हुआ.
थाने में गूंजा मामला
जब मामला सामने आया, तो कसया थाने का माहौल भी गर्मा गया. महिला सिपाही का पति सीधे तहरीर लेकर थाने पहुंचा और पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जिस मोहल्ले में यह सब हुआ, वहां घटना की खूब चर्चा है. लोगों का कहना है कि यह सब बिल्कुल फिल्मी दृश्य जैसा था. पहले दरवाजा खटखटाना, फिर दरवाजा न खुलना, पुलिस बुलाना और आखिर में प्रेमी का रंगे हाथ पकड़ा जाना.सब कुछ किसी ड्रामे से कम नहीं था. पुलिस महकमे में भी इस घटना की गूंज है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुरक्षा और अनुशासन का जिम्मा संभालने वाले खुद इस तरह के विवादों में फंसेंगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा.
पति का दर्द
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पति लंबे समय से मानसिक तनाव में था. उसे बार-बार पत्नी की हरकतों पर शक होता था. उसका कहना है कि पत्नी डेढ़ साल से उसे धोखा दे रही थी और वह बार-बार इसको लेकर परेशान रहा. लेकिन जब उसने खुद प्रेमी को घर के अंदर देखा, तभी सारी सच्चाई सामने आई.
प्रेमी कांस्टेबल की मुश्किलें बढ़ीं
पति ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. अब उस पर भी विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है. ऐसे मामलों में पुलिस विभाग के नियम बेहद सख्त होते हैं. महिला सिपाही के खिलाफ भी विभागीय जांच की संभावना है. क्योंकि वर्दी में रहते हुए इस तरह का विवाद न सिर्फ विभाग की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है.
(कुशीनगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट)