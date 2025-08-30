UP के ललितपुर में विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदसागर बांध पुलिस चौकी के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घटी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता कई सालों से शौचालय परिसर में रह रही थी और आसपास के मोहल्लों में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी. शनिवार सुबह महिला के साथ मोहल्ले के ही 65 वर्षीय रामसिंह यादव ने सोते समय जबरन रेप किया. महिला की चीख-पुकार सुनकर एक युवक मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी रामसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया और मांग की कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी कालू सिंह ने बताया कि ललितपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप की घटना हुई है. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. उन्होंने कहा कि मामले में सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- मनीष सोनी