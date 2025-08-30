scorecardresearch
 

Feedback

UP के ललितपुर में विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, 65 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

ललितपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला से रेप की घटना सामने आई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदसागर बांध स्थित सार्वजनिक शौचालय में आरोपी रामसिंह यादव (65) ने महिला को सोते समय निशाना बनाया. महिला की चीख सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

Advertisement
X
आरोपी रामसिंह यादव गिरफ्तार. (Representative photo)
आरोपी रामसिंह यादव गिरफ्तार. (Representative photo)

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदसागर बांध पुलिस चौकी के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घटी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता कई सालों से शौचालय परिसर में रह रही थी और आसपास के मोहल्लों में भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी. शनिवार सुबह महिला के साथ मोहल्ले के ही 65 वर्षीय रामसिंह यादव ने सोते समय जबरन रेप किया. महिला की चीख-पुकार सुनकर एक युवक मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

यह भी पढ़ें: ललितपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत, घटना CCTV में कैद

सम्बंधित ख़बरें

Lover on Tower
शादी की जिद पर आशिक मोबाइल टावर पर चढ़ा 
Biker Heart Attack
बाइक सवार को आया हार्ट अटैक, CCTV में कैद 
Man dies of heart attack at petrol pump (Photo: screengrab)
ललितपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत  
किले, मंदिर, रोमांच...सिर्फ एक वीकेंड में घूम लीजिए यूपी-एमपी के ये डेस्टिनेशन  
सांप के हमले में बाल-बाल बचा युवक (Photo: Screengrab)
ललितपुर: घर में सो रहे युवक को सांप ने की डंसने की कोशिश, उसने मसल डाला सांप का मुंह 

सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी रामसिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. स्थानीय लोगों ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया और मांग की कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एएसपी कालू सिंह ने बताया कि ललितपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप की घटना हुई है. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. उन्होंने कहा कि मामले में सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- मनीष सोनी
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement