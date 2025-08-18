ललितपुर के गोविंद ने सांप को हाथ में दबोचकर मार डाला, 30 मिनट तक मसलता रहा फन, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक गांव में घर में लेटे युवक पर सांप ने हमला कर दिया. घबराए युवक ने सांप के मुंह को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे तब तक मसला जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई.

पूरा मामला ललितपुर जिले के मड़ावरा थाना क्षेत्र के तिसगना गांव का है. 32 वर्षीय गोविंद पर घर में लेटे होने के दौरान एक सांप ने हमला किया था. दरअसल, जब उसने बिस्तर उठाया तो एक काला सांप उसके हाथों पर लिपट गया. डर के मारे गोविंद ने तुरंत सांप का मुंह पकड़कर जोर से दबा दिया और खुद भी डर से नीचे गिर गया. वह करीब आधे घंटे तक सांप के मुंह को दबाए रहा, जिससे सांप की मौत हो गई. देखें वीडियो-

गोविंद के डर और चीखने की वजह से उसके परिवार वालों को लगा कि सांप ने उसे काट लिया है. घबराए परिजनों ने उसे तुरंत CHC मड़ावरा में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उसकी जांच की और पाया कि उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं हुआ था.

डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसे सांप ने काटा भी नहीं था. फिलहाल, गोविंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह सांप को हाथ में दबाए दिख रहा है. घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

परिजनों के मुताबिक, गोविंद को परिजन स्थानीय अस्पताल लेकर गए, जहां वह कहने लगा- डॉक्टर साहब बचा लो, मुझे सांप ने काट लिया है. हालांकि, जांच में स्नेक बाइट की पुष्टि नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि गोविंद लगभग आधे घटे तक सांप को अपने हाथ में दबाए था. सांप छटपटाता रहा, फिर कब उसकी मौत हो गई, पता नहीं चला.

रिपोर्ट- मनीष सोनी