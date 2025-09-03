scorecardresearch
 

लखीमपुर खीरी: पत्नी का शव लेकर DM ऑफिस पहुंचा पति, कई अस्पतालों पर लगाया लापरवाही का आरोप

लखीमपुर खीरी में मिलन अपनी पत्नी पीतांबरी के शव के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे और जिले के चार अस्पतालों की लापरवाही का आरोप लगाया. पत्नी की हालत बिगड़ने के बाद लखनऊ ले जाया गया था, लेकिन सही इलाज और पैसे की कमी के कारण उनकी मौत हो गई. जिले के सीएमओ ने सभी अस्पतालों की जांच के आदेश दिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया.

पत्नी का शव लेकर DM ऑफिस पहुंचा पति (Photo: Screengrab)
पत्नी का शव लेकर DM ऑफिस पहुंचा पति (Photo: Screengrab)

लखीमपुर खीरी जिले में मिलन नाम का शख्स अपनी पत्नी पीतांबरी के शव के साथ डीएम ऑफिस पहुंचा और चार अलग-अलग अस्पतालों में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया. उनके अनुसार, पत्नी को 14 अगस्त को पेट दर्द के बाद ऑपरेशन कराया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ तक ले जाया गया, लेकिन सही इलाज और पैसे की कमी के कारण उनकी मौत हो गई.

जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को मौके पर बुलाकर जांच के आदेश दिए. सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि पीतांबरी की प्रेगनेंसी जटिल थी और वो कई अस्पतालों में इलाज के लिए गई थीं, जिनमें लखनऊ का केजीएमसी भी शामिल है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किस अस्पताल ने किस प्रकार की भूमिका निभाई और लापरवाही कहां हुई.

पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स 

इस प्रकरण में पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के पैनल से कराया गया है और एक इंक्वायरी सेटअप बनाया गया है. डॉ. गुप्ता ने कहा कि पिछले एक साल में 75 चिकित्सालयों पर अलग-अलग फाइन लगाए गए और 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अस्पताल में भुगतान के समय पक्की रसीद लें और सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दें.

अस्पतालों पर लगाया लापरवाही का आरोप 

सीएमओ ने यह भी बताया कि लखीमपुर खीरी जिले की स्वास्थ्य रैंकिंग में सुधार हो रहा है. पिछले आठ महीनों में पांच महीने जिला टॉप 10 में रहा है. प्रीवेंटिव डेथ को रोकने के लिए 16 टीमों का गठन किया गया है जो सभी अस्पतालों की नियमित जांच कर रही हैं. डॉ गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

