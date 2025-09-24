कोलकाता: 7 करोड़ की ज्वैलरी डकैती का मास्टरमाइंड आदर्श सिंह यूपी STF के हत्थे चढ़ा

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने कोलकाता के चर्चित 7 करोड़ रुपये ज्वैलरी डकैती कांड का मास्टरमाइंड आदर्श सिंह बेहड़ा और उसके साथी सूरज सेठ को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर टोल प्लाजा के पास 23 सितंबर 2025 को हुई.

STF ने आरोपियों के पास से 20 लाख रुपये नकद, 12 हीरे की अंगूठियां, एक सोने की अंगूठी, एक हीरे का नेकलेस, दो मोबाइल फोन और लूट के पैसों से खरीदी नई बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की. यह वारदात 3 अगस्त 2025 को हुगली के टीन मुखर्जी रोड पर स्थित सोहन गोल्ड एंड डायमंड ज्वैलरी शॉप में हुई थी.

7 करोड़ रुपये ज्वैलरी डकैती कांड का मास्टरमाइंड अरेस्ट

दिनदहाड़े हथियारबंद छह डकैतों ने दुकान के अंदर मौजूद लोगों को पीटकर बंधक बना लिया और 5 से 6 किलो सोना और डायमंड ज्वैलरी लूट ली थी. घटना के बाद से कोलकाता और आसपास के व्यापारियों में दहशत का माहौल था. बंगाल पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य जानकारी यूपी STF को भेजी थी.

STF वाराणसी टीम ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार किया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आदर्श सिंह बेहड़ा बिहार के अपराधियों के साथ मिलकर डकैती की योजना बना रहा था. आदर्श पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस ने आरोपी को गंभीरपुर टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया

साल 2019 में उसने जौनपुर में 76,000 रुपये की लूट की थी. 2021 में प्रतिद्वंदी की हत्या की साजिश रची और STF मुठभेड़ से फरार हुआ था. 2022 में फिर जौनपुर में लूट की और 2024 में बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्वैलरी शॉप में 700 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी की पायल लूटी थी. STF ने कहा कि गिरफ्तारियां आगे की जांच में मदद करेंगी.



