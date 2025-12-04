साहब! पति बेटी के साथ बिस्तर पर सोने का बना रहा दबाव, नशेड़ी पति से तंग महिला ने दर्ज कराई FIR

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कोखराज थाना में मुकदमा दर्ज कराया है. महिला का कहना है कि उसका पति शराब के नशे का आदी हो चुका है और नशे में वह न केवल मारपीट करता है बल्कि अपनी बड़ी बेटी के साथ बिस्तर पर सोने का दबाव भी बनाता है. खर्चा देने के बदले वह इस तरह की शर्मनाक मांग करता है, जिससे महिला और उसकी बेटियां बुरी तरह डर गई हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पति की हरकतों से परेशान है महिला

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका पति सुबह से लेकर रात तक शराब पीकर रहता है. नशा उसके लिए रोज का काम बन चुका है. घर में किसी बात को लेकर हल्का सा विरोध होने पर वह महिला के साथ मारपीट करने लगता है. महिला ने कहा कि पति की यह आदत सालों से बढ़ती जा रही है और अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह और उसकी बेटियां उसकी हरकतों से डरने लगी हैं.

महिला का कहना है कि पति सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि बेटियों के साथ भी अश्लील हरकत करता है. उसकी नजरें हमेशा बेटियों पर रहती हैं और यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी. महिला ने बताया कि कई बार उसने अपनी बेटियों को बचाते हुए खुद मार खाई है लेकिन हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए.

Advertisement

बड़ी बेटी को बिस्तर पर सुलाने का दबाव

पीड़िता ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति खर्चा देने के बदले बड़ी बेटी को अपने पास बिस्तर पर सुलाने के लिए कहता है. महिला ने कहा कि यह बात सुनकर उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई. उसे समझ नहीं आया कि एक पिता अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बात कैसे सोच सकता है. उसका कहना है कि पति की यह मांग कई बार दोहराई गई और हर बार महिला ने इसका विरोध किया तो उसने मारपीट की.

महिला ने बताया कि जब स्थिति हाथ से निकलने लगी तो वह बेटियों के साथ घर छोड़कर किराए के एक कमरे में रहने लगी. उसका कहना है कि वह अपने बच्चों को किसी भी तरह के खतरे से दूर रखना चाहती है लेकिन पति वहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है.

किराए के घर में भी करता है गाली-गलौज

महिला ने पुलिस को बताया कि पति उसके किराए के कमरे तक पहुंच जाता है और वहां गाली-गलौज करता है. 15 नवंबर को भी वह शराब के नशे में वहां पहुंचा और जमकर हंगामा किया. महिला ने बेटियों के सामने हुई इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि अब वह पूरी तरह डर गई है और चाहती है कि उसकी बेटियों की सुरक्षा हो सके. बेटियों के साथ हो रही इन परिस्थितियों ने महिला को मानसिक रूप से तोड़ दिया है और आखिरकार उसने पुलिस की शरण लेने का फैसला किया. उसने पति के खिलाफ लिखित शिकायत कोखराज थाना में दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया.

Advertisement

पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की

महिला द्वारा की गई शिकायत के बाद कोखराज थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. सिराथू के सीओ सतेंद्र तिवारी ने पुष्टि की है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीओ का कहना है कि आरोप बेहद गंभीर हैं और उनका विभाग इस मामले की हर एंगल से जांच करेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़िता और उसकी बेटियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

परिवार और गांव में चर्चा

मामला सामने आने के बाद परिवार और गांव में इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है. लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी हरकत की बात सोच सकता है. महिला और उसकी बेटियां फिलहाल बेहद डरी हुई हैं और दोनों को न्याय मिलने की उम्मीद है.

महिला का कहना है कि उसने अब बहुत सहन कर लिया और अपनी बेटियों को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहती. इसी कारण वह पुलिस तक पहुंची है. उसका कहना है कि वह चाहती है कि उसके पति को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ऐसी हरकत दोबारा कोई और शख्स न कर सके. पुलिस की जांच जारी है और अब यह देखना होगा कि आगे इस मामले में किस तरह की कार्रवाई सामने आती है. लेकिन फिलहाल महिला और उसकी बेटियों के लिए राहत की बात यह है कि अब मामला पुलिस की पकड़ में आ चुका है और जांच का पहिया आगे बढ़ चुका है.

---- समाप्त ----