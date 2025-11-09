scorecardresearch
 

UP: दहेज उत्पीड़न से तंग विवाहिता ने दी जान, पति समेत 4 पर FIR

कैशाम्बी में एक महिला ने दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर जान दे दी. घर में उसका शव फांसी के फंदे से लटकता मिला. मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

कौशांबी में दहेज प्रताड़ना से तंग महिला ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में ससुरालियों के दहेज़ उत्पीड़न से परेशान विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विवाहिता की मौत पर उसकी मां ने पति समेत चार लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

मामला सराय अकील कोतवाली के कटैनी मजरा गांव का है. इमलीगांव की रहने वाली संगीता देवी ने बताया कि उसने बेटी दीपा उर्फ गुड्डी (22) की शादी कटैनी निवासी साहिल यादव के साथ 15 मई 2023 को की थी. आरोप है की बेटी दीपा का पति साहिल और उसके घरवाले अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये के लिए उसे आये दिन प्रताड़ित करते रहते थे.

आए दिन उसे मारा-पीटा भी करते थे. आरोप है कि दहेज के लिए ही पति साहिल, पिता राम सिंह, मां शर्मिला और बहन रंजना ने मिलकर बेटी दीपा की फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी. मायके वालों को सूचना मिलते ही कोहराम मच गया. जिसके बाद मायके के लोग कटैनी गांव पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. मामले में चायल डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि एक विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच किया है. मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

