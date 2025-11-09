UP: दहेज उत्पीड़न से तंग विवाहिता ने दी जान, पति समेत 4 पर FIR

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में ससुरालियों के दहेज़ उत्पीड़न से परेशान विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विवाहिता की मौत पर उसकी मां ने पति समेत चार लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

और पढ़ें

मामला सराय अकील कोतवाली के कटैनी मजरा गांव का है. इमलीगांव की रहने वाली संगीता देवी ने बताया कि उसने बेटी दीपा उर्फ गुड्डी (22) की शादी कटैनी निवासी साहिल यादव के साथ 15 मई 2023 को की थी. आरोप है की बेटी दीपा का पति साहिल और उसके घरवाले अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये के लिए उसे आये दिन प्रताड़ित करते रहते थे.

यह भी पढ़ें: राजेंद्र से शादी, गजेंद्र से प्यार... वो बॉयफ्रेंड संग पत्नी बनकर जी रही थी जिंदगी, पति दहेज हत्या में फंसा था

आए दिन उसे मारा-पीटा भी करते थे. आरोप है कि दहेज के लिए ही पति साहिल, पिता राम सिंह, मां शर्मिला और बहन रंजना ने मिलकर बेटी दीपा की फांसी का फंदा लगाकर हत्या कर दी. मायके वालों को सूचना मिलते ही कोहराम मच गया. जिसके बाद मायके के लोग कटैनी गांव पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी.

Advertisement

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. मामले में चायल डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि एक विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच किया है. मृतक की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----