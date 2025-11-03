कौशांबी: 'नियम सबके लिए समान हैं...', बिना हेलमेट पुलिसकर्मी का भी कटा चालान, DM-SP ने दिलाई शपथ

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में नवंबर का ट्रैफिक माह शुरू होते ही पुलिस सड़कों पर पूरी सख्ती के साथ नजर आई. पहले ही दिन बिना हेलमेट और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई. इसी दौरान मंझनपुर चौराहे पर चेकिंग के समय एक पुलिसकर्मी का भी बिना हेलमेट 500 रुपये का चालान काटा गया. इस पर एसपी राजेश कुमार ने कहा कि नियम सबके लिए समान हैं, चाहे आम नागरिक हों या पुलिसकर्मी.

डीएम-एसपी ने किया ट्रैफिक माह का शुभारंभ

सड़क सुरक्षा यातायात माह का शुभारंभ डीएम अमित पाल शर्मा और एसपी राजेश कुमार ने किया. इस मौके पर स्कूली बच्चों और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई. डीएम ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी और नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है. लापरवाही और नियमों की अनदेखी सड़क हादसों का प्रमुख कारण है, इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनें.

जागरूकता और सख्ती दोनों साथ

एसपी राजेश कुमार ने कहा कि अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है. उन्होंने जनता से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें, चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं और नशे में वाहन चलाने से बचें. पुलिस ने अभियान के पहले दिन कई लोगों और पुलिसकर्मियों के चालान काटे तथा पूरे माह नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

