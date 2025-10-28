scorecardresearch
 

कौशांबी: जमीन विवाद में 95 वर्षीय बुजुर्ग को कहा 'दबंग', नाराज परिजनों ने चारपाई पर लिटाकर तहसील पहुंचाया, Video

कौशांबी के मखुऊपुर गांव में जमीन विवाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है. 95 वर्षीय बुजुर्ग जगतपाल यादव को ‘दबंग’ बताए जाने से नाराज परिजनों ने उन्हें चारपाई पर लिटाकर चायल तहसील पहुंचाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एसडीएम अरुण कुमार ने मामले का संज्ञान लेकर चकबंदी सीओ को जांच के निर्देश दिए हैं.

एसडीएम ने जांच के निर्देश दिए.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते 95 वर्षीय बुजुर्ग को ‘दबंग’ बताए जाने से नाराज परिजनों ने उन्हें चारपाई पर लिटाकर तहसील चायल पहुंचाया. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला चायल तहसील के मखुऊपुर गांव का है. जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग जगतपाल यादव पुत्र जमुना प्रसाद के परिवार का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. जगतपाल यादव के बेटे करण सिंह ने बताया कि मौजा मखुऊपुर स्थित आराजी संख्या 366 रखवा और 114 लिखित जमीन पर वे मालिकाना हक रखते हैं.

वे अपनी जमीन पर मकान का निर्माण कर रहे थे, तभी गांव के ही शिवसूरत, भगत सिंह, विजय सिंह और छाया सिंह ने कब्जे की नीयत से निर्माण रोकने की कोशिश की. विपक्षियों ने इसी विवाद को लेकर तहसील में शिकायत करते हुए बुजुर्ग जगतपाल को ‘दबंग’ बताया. जैसे ही यह बात परिजनों को पता चली, उन्होंने विरोध जताने के लिए 95 वर्षीय जगतपाल को चारपाई पर लिटाकर तहसील पहुंचा दिया और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई.

परिजनों का कहना है कि अब तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी उन्हें गलत तरीके से दबंग दिखा रहे हैं. इस बीच, चायल के एसडीएम अरुण कुमार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए चकबंदी सीओ को जांच के निर्देश दिए हैं. एसडीएम ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

