कौशांबी: जमीन विवाद में 95 वर्षीय बुजुर्ग को कहा 'दबंग', नाराज परिजनों ने चारपाई पर लिटाकर तहसील पहुंचाया, Video

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद के चलते 95 वर्षीय बुजुर्ग को ‘दबंग’ बताए जाने से नाराज परिजनों ने उन्हें चारपाई पर लिटाकर तहसील चायल पहुंचाया. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए और किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

मामला चायल तहसील के मखुऊपुर गांव का है. जानकारी के मुताबिक, बुजुर्ग जगतपाल यादव पुत्र जमुना प्रसाद के परिवार का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. जगतपाल यादव के बेटे करण सिंह ने बताया कि मौजा मखुऊपुर स्थित आराजी संख्या 366 रखवा और 114 लिखित जमीन पर वे मालिकाना हक रखते हैं.

वे अपनी जमीन पर मकान का निर्माण कर रहे थे, तभी गांव के ही शिवसूरत, भगत सिंह, विजय सिंह और छाया सिंह ने कब्जे की नीयत से निर्माण रोकने की कोशिश की. विपक्षियों ने इसी विवाद को लेकर तहसील में शिकायत करते हुए बुजुर्ग जगतपाल को ‘दबंग’ बताया. जैसे ही यह बात परिजनों को पता चली, उन्होंने विरोध जताने के लिए 95 वर्षीय जगतपाल को चारपाई पर लिटाकर तहसील पहुंचा दिया और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई.

परिजनों का कहना है कि अब तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी विपक्षी उन्हें गलत तरीके से दबंग दिखा रहे हैं. इस बीच, चायल के एसडीएम अरुण कुमार ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए चकबंदी सीओ को जांच के निर्देश दिए हैं. एसडीएम ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

