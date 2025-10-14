scorecardresearch
 

कौशांबी: तांत्रिक की हैवानियत, झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर धमकाया

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक तांत्रिक द्वारा झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर धमकाता रहा. महिला ने पति को जानकारी दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. एसपी राजेश कुमार ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

तांत्रिक ने महिला का सिम कार्ड तोड़कर फेंका. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान करने का मामला सामने आया है. एक तांत्रिक ने झाड़-फूंक के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं आरोपी ने इसका वीडियो भी बना लिया और कहीं भी शिकायत करने पर उसे वायरल करने की धमकी दी. महिला रविवार को पति के साथ थाने पहुंची और शिकायत किया. एसपी ने मामले को गंभीरता लेते हुए जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

पत्नी तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने गई थी 
मामला कौशांबी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र का है. प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित महिला के पति ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है. बड़े बेटे की उम्र 5 साल है, जिसकी तबीयत खराब रहती है. गांव ही लोगों ने बताया कि पश्चिमशरीरा क्षेत्र के बाकरगंज गांव का रहने वाला धीरेंद्र सरोज तांत्रिक है, वह तंत्र-मंत्र से सभी तरह की बीमारी ठीक कर सकता है. तभी पत्नी दो सितंबर को तांत्रिक के पास बेटे का इलाज कराने गई. 

झाड़-फूंक के बहाने पानी में नशीला सामान मिलाकर पिलाया
आरोप है कि तांत्रिक ने झाड़-फूंक के बहाने महिला को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. होश आने पर खुद को गलत हालत में पाया. तांत्रिक ने महिला को धमकाते हुए उसका अश्लील वीडियो दिखाया और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

महिला का सिम कार्ड तोड़कर फेंका
आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और महिला का सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया, ताकि वह पति से संपर्क न कर सके. किसी तरह पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद पति दिल्ली से लौटकर पहुंचा और रविवार को पत्नी के साथ पुलिस ऑफिस में शिकायत किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी राजेश कुमार ने तत्काल महेवा घाट पुलिस को FIR दर्ज करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है.

