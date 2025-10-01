कौशांबी में विश्व हिंदू परिषद से निकाले गए नेता और उसके गुर्गों की दबंगई, युवक को लाठी-डंडों से पीटा

यूपी के कौशांबी ज़िले से गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से अभिमन्यु नाम के एक शख्स को चाय की दुकान पर दिन दहाड़े बेहरमी से कुछ दबंगों द्वारा पीटा जा रहा है. बताया जाता है कि वायरल वीडियो के आधार पर मंझनपुर पुलिस ने पीड़ित को थाने में ले जाकर पूछताछ किया.

थाने में पूछताछ और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 8 नामजद समेत 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है. वायरल वीडियो 30 सितंबर का बताया जा रहा है. वीडियो मंझनपुर कोतवाली के जिला पंचायत चौराहे की है.

यह भी पढ़ें: चिल्लाती रहीं मां-बेटी, लाठी से पीटता रहा पड़ोसी... प्रयागराज में कूड़ा फेंकने के विवाद में पिटाई का वीडियो वायरल

लाठी-डंडों से किया हमला

बताया जाता है कि अभिमन्यु जब चाय की दुकान पर था, तभी उसे कुछ युवकों ने घेर लिया. इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई. साथ ही उस पर लाठी-डंडों से भी हमला किया गया. जिससे उसके सिर में भी चोट आई है. पीड़ित अभिमन्यु ने वेद प्रकाश सत्यार्थी और अवधेश शुक्ला की गतिविधियों को लेकर पुलिस से शिकायत कर दी थी.

Advertisement

इसी बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री पद से निकाला गया वेद प्रकाश सत्यार्थी उससे खुन्नस रखता था. इसी बीच मंगलवार को वह अपने साथियों के साथ मिलकर अभिमन्यु की जमकर पिटाई कर दी. पीड़ित अभिमन्यु उर्फ बब्लू ओझा ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि 30 सितंबर यानि मंगलवार को 1 बजे दोपहर मंझनपुर जिला पंचायत गेट के पास बैठा था.

इसी दौरान वेद प्रकाश सत्यार्थी, अवधेश शुक्ला, पुष्पेन्द्र पाण्डेय, शिवम पाण्डेय , दीपक मौर्या, वीरेन्द्र दिवाकर , सर्वेश पटेल, यशवन्त यादव, व अज्ञात 15 लोगों ने मिलकर गाली-गलौज करते हुए लाठी व लोहे की रॉड से हमला कर दिया. फिर आरोपी उसे अधमरा हालत में छोड़कर फरार हो गए.

मामले में सदर डीएसपी शिवांक सिंह का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा एक युवक से मारपीट की गई थी. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----