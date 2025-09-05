UP: दलित की पिटाई करने वाला आरोपी सद्दाम हुसैन मुठभेड़ में ढेर, पैर में गोली लगने के बाद हुआ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सद्दाम हुसैन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, तीन कारतूस और लक्जरी गाड़ी बरामद की है.

दरअसल, यह पूरा मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे का है. यहां गुरुवार की दोपहर किराना दुकान पर खरीदारी के दौरान मामूली 'शरीर टच' की बात को लेकर विवाद हो गया था. जानकारी के मुताबिक, खरसेन का पुरवा गांव निवासी छोटू पासी अपने भाई और साले के साथ सामान लेने दुकान पर गया था. इसी दौरान किशनपुर अंबारी गांव के मोईन अहमद से उनका शरीर टकरा गया. इस मामूली विवाद पर मोईन अहमद ने अपने बेटे सद्दाम हुसैन, जो ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, उसको फोन कर बुला लिया.

कुछ देर बाद सद्दाम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और बीच सड़क पर छोटू पासी व उसके परिजनों की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. इस हमले में छोटू पासी और उसके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए प्रयागराज रेफर कर दिया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

पीड़ित परिवार की तहरीर पर सराय अकिल थाने में सद्दाम हुसैन सहित 10 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. शुक्रवार की देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस टीम ने इमली गांव के पास बाग में आरोपी को घेर लिया. इसी दौरान हुई मुठभेड़ में सद्दाम के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

DSP अभिषेक सिंह ने बताया कि यह वही घटना है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं. फिलहाल घायल सद्दाम का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

