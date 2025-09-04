scorecardresearch
 

UP: शरीर टच होने पर हुआ विवाद, बीच सड़क दलित युवकों को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो वायरल

यूपी के कौशांबी जिले में दबंगों ने दो दलित युवकों को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा. शरीर टच होने की मामूली बात पर बीच सड़क पर पिटाई की गई. दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और प्रयागराज रेफर किए गए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

लाठी-डंडों से दो दलित युवकों को पीटा (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से दबंगई की बड़ी घटना सामने आई है. यहां फकीराबाद चौराहे पर दबंगों ने दो दलित युवकों की बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई की गई. मामूली बात पर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों युवकों को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार, खरसेन का पुरवा गांव निवासी छोटू पासी अपने साथी के साथ किराना दुकान पर सामान लेने गया था. इसी दौरान उसका शरीर किशनपुर अंबारी गांव के मोईन अहमद से टच हो गया. दोनों के बीच कहासुनी हुई और गाली-गलौज शुरू हो गई. इसके बाद मोईन अहमद ने अपने बेटे सद्दाम हुसैन, जो प्रधान प्रतिनिधि है, को फोन कर बुला लिया.

बीच सड़क दलित युवकों को लाठी-डंडों से पीटा

सद्दाम अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और छोटू पासी व उसके साथी की बीच सड़क पर लाठी-डंडों से पिटाई शुरू कर दी. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देख उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया.

इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह दबंगों ने युवकों को सड़क पर पटक-पटककर मारा. कुछ लोग बीच-बचाव करते भी नजर आए.

थाना प्रभारी को मिले तत्काल कार्रवाई के निर्देश

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि वीडियो देखा गया है और थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, मिलते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

