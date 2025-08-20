scorecardresearch
 

कौशांबी में प्रेम विवाह का खौफनाक अंत! भाई ने बहन के प्रेमी को धारदार हथियार से काट डाला, 3 महीने पहले मंदिर में रचाई थी शादी

मंगलवार की देर रात अंकुल (20) नाम का युवक दवा लेने के लिए घर से बाहर निकला था. वह गांव की एक लड़की से प्यार करता था और दोनों ने तीन महीने पहले एक मंदिर में शादी कर ली थी. इस शादी से लड़की का परिवार, खासकर उसका भाई सूरज, बहुत नाराज था. 

मृतक ने 3 महीने पहले मंदिर में किया था प्रेम विवाह (photo- screengrab)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में प्रेम विवाह का एक दुखद अंत हुआ. चरवा थाना क्षेत्र के रतगहा गांव में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. आरोप है कि यह हत्या लड़की के भाई ने की, क्योंकि वह अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. 

प्रेम विवाह बना हत्या की वजह

बंद घर में ले जाकर किया हमला

रात में अंकुल और सूरज की मुलाकात हुई. दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. इसी दौरान सूरज ने अंकुल को पास के एक बंद पड़े घर में ले जाकर धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल अंकुल को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मौके पर फोर्स तैनात

पुलिस ने दर्ज किया केस

डीएसपी चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि चरवा पुलिस को सूचना मिली थी कि रतगहा गांव में झगड़ा हो रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकुल को अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि अंकुल ने गांव की ही एक लड़की से मंदिर में शादी की थी, जिससे लड़की के परिजन नाराज थे. इसी बात पर हुए विवाद में यह घटना हुई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

