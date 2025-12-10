कथावाचक निधि सारस्वत की शादी: पूर्व मंत्री के बेटे चिराग उपाध्याय संग लिए फेरे, देखें- हाई प्रोफाइल वेडिंग की फोटोज

गाजियाबाद में मंगलवार रात यूपी के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बेटे और भाजपा नेता चिराग उपाध्याय ने मशहूर कथावाचक व भजन गायिका निधि सारस्वत के साथ शाही अंदाज में शादी की. इस विवाह उत्सव में राजनीति और आध्यात्मिक जगत की हस्तियां शामिल हुईं, जिससे समारोह की भव्यता और बढ़ गई. यह हाई-प्रोफाइल शादी 7 से 9 दिसंबर तक चर्चा में रही. दो दिन शादी से जुड़ी अलग-अलग रस्में निभाई गईं.

आपको बता दें कि बीती रात चिराग उपाध्याय और निधि सारस्वत ने पवित्र वैवाहिक रस्में निभाईं. गाजियाबाद के वेदांता फार्म हाउस के नायाब हॉल में यह शादी हुई. इस शादी में राजनीतिक और आध्यात्मिक जगत की प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

यह विवाह उत्सव 7 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर तक लगातार सुर्खियों में रहा. विभिन्न रस्मों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते रहे. दुल्हन निधि सारस्वत और उनकी बहन नेहा सारस्वत की लोकप्रियता के कारण यह शादी पहले से ही इंटरनेट पर छाई हुई थी. लोगों में इस शादी को लेकर खासा उत्साह था, जिसके कारण हर छोटी-बड़ी जानकारी पर सबकी निगाहें टिकी रहीं.

निधि सारस्वत मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली हैं, जबकि चिराग उपाध्याय हाथरस जिले से ताल्लुक रखते हैं. चिराग के पिता, स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय, पांच बार विधायक और बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे. चिराग की मां सीमा उपाध्याय हाथरस जिले की मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं.

जानकारी के मुताबिक, कथावाचक निधि सारस्वत और चिराग उपाध्याय की जान-पहचान 2020 में ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में हुई थी. आध्यात्म के प्रति झुकाव के कारण दोनों करीब आए और अब विवाह हुआ है.

निधि सारस्वत का जन्म 1997 में अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में हुआ था. वह श्रीमद्भागवत कथा, रामायण और भागवत कथा की उपदेशक हैं. उनकी बहन नेहा सारस्वत के साथ उन्हें 'युगल जोड़ी' के रूप में जाना जाता है. निधि ने प्रारंभिक शिक्षा चिरंजीलाल गर्ल्स कॉलेज से पूरी की और मात्र 8 साल की उम्र में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया था.

निधि ने भारत के अलावा यूके, यूएस और कई अन्य देशों में कथावाचन किया है. उनके मशहूर भजनों में 'मैं राधावल्लभ की' और 'भजो रे मन गोविंदा' शामिल हैं, जिससे उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है.

