मां के लिव-इन पार्टनर ने बच्ची के साथ किया रेप... डरा-धमकाकर एक साल से कर रहा था घिनौना काम

उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपने पति से अलग होकर रह रही एक महिला की नाबालिग बेटी के साथ सालभर से रेप और धमकी का मामला सामने आया है. दरअसल, महिला बेटी को लेकर अपने पति से अलग हो चुकी थी और, एक दोस्त के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रह रही थी. वह जिस दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, वह पिछले 1 साल से उसकी 13 साल की नाबालिक बच्ची का रेप कर रहा था. वह बेटी को धमकी देता था मां मेरी दोस्त है, उसे शिकायत करेगी तो तुझको घर से निकाल देगी. डर के मारे बेटी चुप थी. लेकिन इधर तबीयत खराब होने पर बेटी ने मां को पूरी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर मां के होश उड़ गए. उसने तुरंत पुलिस थाने में दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराकर उसके बयान लिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

दिल्ली की रहने वाली एक महिला की 15 साल पहले शादी हुई थी लेकिन 8 साल पहले उसका पति से अलगाव हो गया तो महिला अपनी बेटी को लेकर कानपुर चली आई. कानपुर में उसकी अजीत नाम के एक युवक से दोस्ती हो गई. वह अपनी 13 साल की बेटी को लेकर अजीत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी. इधर महिला ने एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया. ऐसे में वह जब ड्यूटी पर चली जाती थी तो उसका दोस्त अजीत उसकी 13 साल की नाबालिक बच्ची को धमका कर उसका रेप करने लगा. वह एक साल से ऐसा कर रहा था.

बीते बुधवार को लड़की की तबीयत खराब हुई है तो उसने रोते हुए मां को सारी हकीकत बता दी. बेटी की हकीकत सुनते ही मां के होश उड़ गए. उसने तुरंत बेटी को ले जाकर जाजमऊ थाने में दोस्त अजीत के खिलाफ बेटी के रेप की रिपोर्ट दर्ज करा दी. थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है- बच्ची का मेडिकल करा कर बयान कराया गया है. आरोपी अजीत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

पुलिस ने महिला के पति को भी दिल्ली में सूचना दी है. महिला का एक बेटा भी है जो उसके पति के साथ ही रहता है. इधर 8 सालों से पति ने महिला से कोई संपर्क नहीं रखा था. महिला को अब अफसोस है कि पहले उसका पति बेटी को भी ले जाना चाहता था लेकिन महिला ने उसको नहीं जाने दिया था . अगर उसको भेज देती तो कम से कम उसकी इज्जत बच जाती है.

---- समाप्त ----