‘गरम रोटी’ पर क्लेश और बच्ची के किडनैप की झूठी कंप्लेंट, पति को फंसाने के लिए पत्नी का अजीब प्लान

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के बीच गरम रोटी को लेकर हुए विवाद ने फर्जी अपहरण की कहानी का रूप ले लिया. पत्नी ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए अपनी ही 3 साल की बच्ची के अपहरण की झूठी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में देकर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से सच्चाई सामने आ गई.

मामला बिहार के पूर्णिया निवासी चंदर की बेटी कल्पना और कन्नौज निवासी राजेश राजपूत का है. दोनों की शादी पांच साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं.एक चार साल का बेटा और दूसरी तीन साल की बेटी. बीते शनिवार रात दोनों के बीच मामूली बात पर झगड़ा हो गया. राजेश ने पत्नी से कहा कि 'गरम रोटी सेक दो', जिस पर कल्पना ने मना कर दिया. बात बढ़ी और दोनों में तीखी बहस हो गई.

गुस्से में कल्पना ने पिता के साथ घर छोड़ने का फैसला किया. वह अपने बड़े बेटे को लेकर रात में कानपुर आ गई, जबकि तीन साल की बच्ची को कन्नौज में घर पर ही छोड़ दिया. फिर कानपुर सेंट्रल पहुंचकर उसने कंट्रोल रूम में फोन कर दिया कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है.

सूचना मिलते ही जीआरपी इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह की टीम तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने कानपुर सेंट्रल और आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन किसी में भी महिला अपनी छोटी बेटी के साथ नजर नहीं आई. शक गहराने पर पुलिस ने कन्नौज में उसके पति के घर पर टीम भेजी, जहां बच्ची सकुशल मिल गई.

राजेश ने पुलिस को बताया कि झगड़ा केवल गरम रोटी को लेकर हुआ था, और पत्नी गुस्से में पिता के साथ चली गई थी. उसने पत्नी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. पुलिस ने बच्ची को मां को सौंप दिया और परिवार को समझा-बुझाकर मामले का निपटारा कराया. इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने बताया कि महिला ने नाराजगी में फर्जी सूचना दी थी. जांच में किसी अपराध की पुष्टि नहीं हुई, इसलिए किसी पर कार्रवाई नहीं की गई. अंततः दोनों के बीच सुलह हो गई और कल्पना अपने पिता के साथ बच्चों को लेकर बिहार लौट गई.

