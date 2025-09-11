कानपुर में शर्मनाक वारदात! 6 वर्षीय बच्ची से 10 और 13 साल के नाबालिगों ने किया रेप, रोते हुए घर लौटी मासूम तो हुआ खुलासा

उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां ₹5 का लालच देकर 6 साल की बच्ची को दो नाबालिगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया. हैरत की बात यह है कि आरोपी बच्चों की उम्र सिर्फ 10 और 13 साल है.

दरअसल, कानपुर के जाजमऊ में 10 और 13 साल के दो नाबालिग लड़कों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया. यह घटना बुधवार शाम को हुई. दोनों आरोपी बच्चे, जो पीड़ित बच्ची के पड़ोसी हैं, उसे ₹5 का लालच देकर एक सुनसान घर में ले गए थे. बच्ची के रोते हुए घर लौटने पर परिवार को घटना का पता चला.

फिलहाल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. बच्ची को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका मेडिकल भी कराया गया है.

अस्पताल में लापरवाही, पुलिस से बहस

आरोप है कि जब पुलिस बच्ची को लेकर काशीराम अस्पताल पहुंची, तो डॉक्टरों ने लापरवाही भरा रवैया दिखाया. बच्ची की हालत गंभीर थी और उसे ब्लीडिंग हो रही थी. इसके बावजूद, महिला डॉक्टर पुलिस से कागजात मांगती रहीं और इलाज करने में देरी की. पुलिस को इस दौरान उनसे काफी बहस करनी पड़ी. डॉक्टर का कहना था कि रोज इस तरह के केस आते रहते हैं, पहले कागज आएंगे तब इलाज शुरू होगा.

कानून के दायरे में आरोपी

कानपुर की एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. चूंकि, दोनों आरोपी नाबालिग हैं और उनकी उम्र 15 साल से कम है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. पुलिस उनकी काउंसलिंग कराने के बाद उन्हें सुधार गृह भेज देगी.

पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी कम उम्र के बच्चों में रेप की यह सोच कहां से आई. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं बच्चों ने मोबाइल पर कुछ देखा हो या किसी बड़े ने उन्हें उकसाया हो. फिलहाल, इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद समाज में हर कोई स्तब्ध है.

