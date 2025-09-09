scorecardresearch
 

कानपुर देहात में RTO की सख्ती, 1400 वाहन मालिकों को भेजा नोटिस, 47 करोड़ बकाया है रोड टैक्स

कानपुर देहात आरटीओ विभाग ने रोड टैक्स बकाया वसूली के लिए सख्त कदम उठाए हैं. विभाग ने 1400 वाहन स्वामियों को 47 करोड़ रुपये बकाए का नोटिस जारी किया है. चेतावनी दी गई है कि तय समय में टैक्स जमा न करने पर वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी और सीजिंग या नीलामी की कार्रवाई भी हो सकती है.

RTO विभाग ने टैक्स वसूली के लिए भेजा नोटिस (Photo: AP)
RTO विभाग ने टैक्स वसूली के लिए भेजा नोटिस (Photo: AP)

कानपुर देहात आरटीओ विभाग ने रोड टैक्स बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाया है. जिले में करीब 46 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया होने की वजह से विभाग ने 1400 वाहन मालिको को नोटिस थमाया है. विभाग का कहना है कि यदि वाहन मालिक समय पर टैक्स नहीं जमा करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) निरस्त कर दी जाएगी.

आरटीओ प्रशासन प्रशांत तिवारी ने बताया कि जिले में हजारों वाहन टैक्स बकाया सूची में हैं. इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और नोटिस भेजने की प्रक्रिया को तेज किया गया है. उन्होंने कहा कि यदि बकाया जमा नहीं हुआ तो संबंधित वाहनों की आरसी को भू-राजस्व की भांति वसूली के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा. इस स्थिति में वाहन सीज करने या नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है.

टैक्स वसूली को लेकर आरटीओ विभाग हुआ सख्त

विभाग ने वाहन मालिकों को सुविधा देने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर वाहन नंबर डालकर ओटीपी और एसबीआई पेमेंट गेटवे से भुगतान किया जा सकता है. वहीं, विभागीय कार्यालयों में ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था भी की गई है.

जिले में 1400 वाहन मालिको को नोटिस थमाया

आरटीओ विभाग ने साफ कर दिया है कि अब बकाया टैक्स वालों के खिलाफ कड़ाई से कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और वाहन मालिकों को समय-समय पर संदेश भेजकर जागरूक भी किया जा रहा है. विभाग का उद्देश्य न केवल राजस्व वसूली बढ़ाना है बल्कि सड़क पर चलने वाले वाहनों की वैधता सुनिश्चित करना भी है.

