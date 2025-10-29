कानपुर: सिपाही ने की छेड़छाड़ और मांगा फोन नंबर, युवती कॉलर पकड़कर चौकी तक ले गई, Video

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर दाग लगा है. शहर में एक पुलिसकर्मी द्वारा महिला से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी सिपाही ने उसका पीछा किया, अभद्र व्यवहार किया और फोन नंबर मांगने की कोशिश की. जब महिला ने विरोध किया तो उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए नेमप्लेट निकालकर जेब में रख ली.

गुस्साई महिला ने मौके पर ही पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया और उसे गुरुदेव चौकी तक खींच लाई. वहां उसने हंगामा करते हुए न्याय की मांग की. यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने वीडियो में कैद कर ली जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पुलिसकर्मी ने महिला से की छेड़छाड़

महिला ने बताया कि उसकी बहन गोल चौराहा स्थित स्टांप पेपर लेने गई थी. तभी आरोपी पुलिसकर्मी ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की और फोन नंबर मांगा. जब उसने इनकार किया तो वह लगातार पीछे-पीछे चलने लगा और अशोभनीय टिप्पणी करने लगा.

आरोपी पुलिसकर्मी हुआ निलंबित

पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे और समझौते का दबाव बना रहे थे. घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी राम ठेके मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोप सही पाए गए हैं. आरोपी सिपाही को निलंबित कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस कमिश्नर ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा है कि वर्दी की आड़ में किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

