नई बहू के हाथ का टेस्टी खाना खाया और सो गया परिवार, पैसे जेवर लेकर दुल्हन हो गई फरार

कानपुर में एक व्यापारी के बेटे की शादी आजमगढ़ की लड़की से हुई जो परिवार के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुई. दरअसल, शादी के तीसरे दिन दुल्हन ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश कर दिया और रातों-रात करीब तीन लाख रुपये व जेवर लेकर फरार हो गई.

कानपुर में एक नई दुल्हन ससुराल वालों की नींद की गोली देकर पैसे जेवर लूट ले गई. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक व्यापारी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे की शादी की.  शादी कराने वाले बिचौलियों को भी लाखों रुपया दे दिया लेकिन शादी के तीसरे दिन ही जो हुआ उससे परिवार स्तब्ध रह गया. दरअसल, घर आई नई नवेली दुल्हन ने सबको अपने हाथों से बना खाना खिलाया. लेकिन इस खाने में नींद की गोलियां थी जिससे पूरा परिवार गहरी नींद सो गया. इसके बाद दुल्हन रात में ही घर से लाखों रुपया और जेवर लेकर फरार हो गई. दुल्हन के हाथों के बने स्वादिष्ट खाने के स्वाद में सोए दूल्हा और उसके घरवाले जब सुबह को सोकर उठे तो सारा माजरा समध गए और उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया.

महेश गुप्ता ने 27 अगस्त को आजमगढ़ के जोकाहार गांव के रहने वाली लड़की से अपने बेटे रमन की शादी की थी. शादी के बाद 28 अगस्त को बहू को विदा कर वे कानपुर के बिल्हौर में अपने घर ले आए.

महेश गुप्ता ने बताया कि उनके बेटे की बहुत दिन से शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने इसके लिए कई लोगों से कहा. आखिर तीन लोगों ने मेरी बेटे की शादी आजमगढ़ में कराने के लिए बात की. उन्होंने शर्त रखी कि इसमें 1 लाख 10 हजार हम लोग लेंगे.  महेश गुप्ता ने ये पैसा दिया भी. शादी और विदाई हो गई इसलिए सब लोग खुश थे लेकिन 31 अगस्त की सुबह जब सब घर के लोग सो कर उठे उनका सर चकरा रहा था. देखा तो घर की बहू गायब थी अलमारी खुली थी. तिजोरी में रखें लगभग तीन लाख रुपये और जेवर सब गायब थे. बहू अपने कपड़ों के साथ-साथ घर में रखा पैसा और जेवर लेकर गायब हो गई थी. आसपास ढूंढा गया कुछ पता नहीं चला. उन्हें समझते देर नहीं लगी की दुल्हन ने हम लोगों के खाने में कुछ मिला दिया था.

महेश गुप्ता का कहना है वह अकेले नहीं गई होगी इसमें उसके भागने में और लोग भी शामिल होंगे. क्योंकि जब वह रात में जब निकली होगी तो बाहर लोग रहे होंगे वह उसको लेकर गए होंगे. महेश गुप्ता ने इसकी शिकायत बिल्हौर कोतवाली में की है. एसीपी अमरनाथ यादव का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी एक टीम आजमगढ़ भी भेजी जा रही है.
 

