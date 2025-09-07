scorecardresearch
 

कानपुर: शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे ने मां की पीट-पीटकर जान ले ली

कानपुर जिले के कासिगांव गांव में बेटे ने शराब के लिए पैसे न देने पर 80 वर्षीय मां की हत्या कर दी. आरोपी राजाराम ने दरवाजा तोड़कर मां को घसीटा और सिर पर वार किया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

40 रुपये न देने पर दिया घटना को अंजाम- (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कासिगांव गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 35 वर्षीय बेटे ने अपनी 80 साल की मां की हत्या कर दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि मां ने शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था.

बहस के बाद उठाया खौफनाक कदम
पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे राजाराम ने अपनी मां राजेश्वरी से शराब लाने के लिए 40 रुपये मांगे थे. जब मां ने पैसे देने से साफ इनकार किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई. स्थिति बिगड़ने पर राजेश्वरी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया ताकि विवाद न बढ़े.

दरवाजा तोड़कर बाहर घसीटा
लेकिन शराब के नशे और गुस्से में राजाराम ने कमरे का दरवाजा तोड़ने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया. दरवाजा तोड़ने के बाद उसने अपनी मां को बाहर घसीट लिया और सिर पर वार किया. गंभीर चोट लगने से 80 वर्षीय राजेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई.

पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा
घटना के दौरान शोर सुनकर एक पड़ोसी ने आवाज उठाई और आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की. शुरू में ग्रामीणों ने इसे घर का सामान्य झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जब उन्होंने आरोपी राजाराम को भागने की कोशिश करते देखा तो तत्काल उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

शराब का आदी था बेटा
सेन पश्चिमपारा थाने के प्रभारी कुशलपाल सिंह ने बताया कि आरोपी शराब का आदी था. अक्सर वह मां से पैसे मांगता था और विवाद करता था. रविवार को भी उसने शराब के लिए पैसे मांगे और इनकार पर अपनी ही मां की जान ले ली.

पति की मौत के बाद बेटा था सहारा
जानकारी के अनुसार, मृतका राजेश्वरी अपने पति तुलसीराम यादव की मौत के बाद पिछले 15 साल से बेटे राजाराम के साथ रह रही थी. परिवार में वही उसके सहारे थीं, लेकिन बेटे ने ही उसकी जिंदगी छीन ली.

पुलिस जांच जारी
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपी राजाराम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

