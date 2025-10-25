कानपुर में दिल दहला देने वाला कांड... 5 साल के मासूम को किडनैप कर मार डाला, बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था आरोपी

उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक युवक ने पड़ोस में रहने वाले पांच साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी की नजर उस बच्चे की मां पर थी. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी युवक बच्चे को अपने साथ ले जाता नजर आया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

यह घटना कानपुर के बर्रा इलाके की है. यहां मक्खन सोनकर अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं. उनका पांच वर्षीय बेटा आयुष सोनकर शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे अचानक घर से लापता हो गया. परिजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला, तो उन्होंने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में दिखाई दिया कि मक्खन सोनकर का पड़ोसी शिवम सक्सेना मासूम आयुष को अपने साथ ले जा रहा है. यह देख पुलिस ने शिवम की तलाश शुरू की. इस बीच शाम तक पुलिस को पांडु नदी के किनारे बच्चे का शव बरामद हुआ.

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शिवम सक्सेना की नजर मक्खन सोनकर की पत्नी ममता पर थी. वह ममता से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन ममता ने उसे नकार दिया. इसी नाराजगी में उसने मासूम आयुष को निशाना बनाया. आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं.

मासूम को चॉकलेट के बहाने ले गया था आरोपी

बच्चे की मौसी रेखा ने बताया कि मेरी बहन ममता दोपहर में बच्चों को ऊपर ले जा रही थी, तभी पड़ोसी शिवम आया और बोला कि आयुष को नीचे चॉकलेट दिलाने ले जा रहा हूं. कुछ देर बाद जब बच्चा वापस नहीं आया तो सबको चिंता हुई. आसपास खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला. पुलिस ने जब सीसीटीवी देखा तो शिवम बच्चे को लेकर जाता दिखाई दिया.

मौके पर पहुंचे डीसीपी डीएन चौधरी ने बताया कि दोपहर में बच्चे की गुमशुदगी की सूचना कंट्रोल रूम में मिली थी. रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई. जब सीसीटीवी देखा गया तो आरोपी शिवम सक्सेना बच्चे को लेकर जाता हुआ दिखा. बाद में नदी के किनारे बच्चे की लाश मिली. जांच में पता चला कि आरोपी बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था. इसी वजह से उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

