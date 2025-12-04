खाली प्लॉट में मिली युवक की हाथ-पैर बंधी लाश, 12 बीघा जमीन के लिए मामाओं ने उतारा मौत के घाट?

उत्तर प्रदेश में कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां स्थानीय लोगों ने एक खाली प्लॉट में युवक का हाथ-पैर बंधा शव पड़ा देखा. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर शव की पहचान नहीं हो सकी. बाद में सोशल मीडिया पर शव की फोटो वायरल होने पर मृतक के पिता गंगा प्रसाद तिवारी, पत्नी और उसके बच्चे मौके पर पहुंच गए और मृतक की पहचान 30 वर्षीय विपिन तिवारी के रूप में हुई.

विपिन तिवारी एक पान मसाला फैक्ट्री में काम करता था और मंगलवार रात से लापता था. परिजनों ने रातभर फोन कर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा. बुधवार सुबह जब उसका शव मिला तो स्थिति बेहद दर्दनाक थी- हाथ-पैर रस्सियों से बंधे थे, गले में रस्सी लिपटी थी, चेहरे पर बोरी ढंकी हुई थी और ऊपर ईंटें रखी गई थीं.

परिजनों का दावा है कि इस हत्या की जड़ 12 बीघा की वह जमीन है, जो विपिन की मां रामसूती को ननिहाल से मिली थी. यह जमीन डिफेंस कॉरिडोर में शामिल हो चुकी है, जिससे इसकी कीमत करोड़ों रुपये पहुंच गई. इसी को लेकर रामसूती के चचेरे भाई सुरेश और संतोष से विवाद चल रहा था. पिता गंगा प्रसाद तिवारी ने बताया कि हाल ही में 60 लाख रुपये की एक जमीन बिकी थी, जिसमें आरोपी रिश्तेदार हिस्सा मांग रहे थे. इसी विवाद के चलते विपिन की हत्या की गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. डीसीपी साउथ डीएन चौधरी ने पुष्टि करते हुए कहा- 'शव खाली प्लॉट में मिला था जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे. शव की पहचान हो चुकी है. परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.'

विपिन अपने पीछे दो छोटे जुड़वा बच्चों को छोड़ गया है. उसकी पत्नी ससुराल में ही रहती है, जबकि उसका बड़ा जेठ अलग परिवार के साथ रहता है. परिवार इस घटना से सदमे में है और उन्हें न्याय की उम्मीद है.



