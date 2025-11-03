scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर: पहले शराब पी और खाना खाया, रोहित बनकर लिव इन में रहने वाले वाहिद ने महिला को उतारा मौत के घाट

कानपुर के रायपुरवा इलाके में लिव-इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर दी. आरोपी वाहिद ने बताया कि दोनों ने शराब पी और खाना खाया, फिर झगड़ा हुआ और उसने महिला का गला दबाकर मार दिया. चार दिन बाद शव घर के अंदर बेड के नीचे मिला. आरोपी भाग गया था लेकिन बाद में थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया.

Advertisement
X
युवक ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या (Photo: Screengrab)
युवक ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या (Photo: Screengrab)

कानपुर के रायपुरवा इलाके में लिव-इन पार्टनर ने अपनी साथी महिला की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान रोहित उर्फ वाहिद के रूप में हुई है. आरोपी कई सालों से महिला के साथ नाम बदलकर रह रहा था. 

पुलिस के अनुसार दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को शक्कर मिल खलवा इलाके में चार दिन से बंद घर से महिला का शव बरामद हुआ. शव बेड के नीचे पड़ा था और घर में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने सूचना दी.

युवक ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

prashant kishor anant singh
दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद मोकामा में प्रशांत किशोर के लिए कितना स्कोप है 
Moinuddin killed his wife Roshni in Hamirpur (Photo- ITG)
बाहर से कमरा लॉक, अंदर रोता बच्चा, ताला तोड़कर घुसे तो मिली मां की लहूलुहान लाश! 
अमित शाह ने अपनी रैली में आरजेडी और महागठबंधन पर हमला बोला. (File Photo)
'तेजस्वी सत्ता में आए तो बिहार में हत्या, अपहरण के विभाग खुलेंगे', बोले अमित शाह 
BIL Murder
सिलबट्टा से सिर पर वार, साले ने की जीजा की हत्या  
पुलिस गिरफ्त में बदमाश. (Photo: Screengrab)
35 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार... हत्या, लूट सहित कई मामलों में था वांछित 

मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच में पता चला कि महिला लगभग आठ साल से आरोपी के साथ रह रही थी. मां की मौत के बाद वह पूरी तरह उसके साथ रहने लगी थी. आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था. रविवार देर शाम वह खुद थाने पहुंचा. हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अफीम कोठी चौराहे के पास दिखाई.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला के कई पुरुष दोस्त थे और वह उनके साथ शराब और नशा करती थी. उसने दावा किया कि उसे इस बात से परेशानी होती थी. वारदात की रात दोनों ने शराब पी और खाना खाया. 

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

इसी दौरान झगड़ा बढ़ गया और उसने गुस्से में महिला का गला दबाकर हत्या कर दी. इस घटना पर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के निजी संबंधों को लेकर विवाद रहता था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement