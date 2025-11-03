कानपुर: पहले शराब पी और खाना खाया, रोहित बनकर लिव इन में रहने वाले वाहिद ने महिला को उतारा मौत के घाट

कानपुर के रायपुरवा इलाके में लिव-इन पार्टनर ने अपनी साथी महिला की हत्या कर दी. आरोपी की पहचान रोहित उर्फ वाहिद के रूप में हुई है. आरोपी कई सालों से महिला के साथ नाम बदलकर रह रहा था.

पुलिस के अनुसार दोनों के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था. शनिवार को शक्कर मिल खलवा इलाके में चार दिन से बंद घर से महिला का शव बरामद हुआ. शव बेड के नीचे पड़ा था और घर में बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने सूचना दी.

युवक ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या

मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच में पता चला कि महिला लगभग आठ साल से आरोपी के साथ रह रही थी. मां की मौत के बाद वह पूरी तरह उसके साथ रहने लगी थी. आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था. रविवार देर शाम वह खुद थाने पहुंचा. हालांकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अफीम कोठी चौराहे के पास दिखाई.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला के कई पुरुष दोस्त थे और वह उनके साथ शराब और नशा करती थी. उसने दावा किया कि उसे इस बात से परेशानी होती थी. वारदात की रात दोनों ने शराब पी और खाना खाया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इसी दौरान झगड़ा बढ़ गया और उसने गुस्से में महिला का गला दबाकर हत्या कर दी. इस घटना पर डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के निजी संबंधों को लेकर विवाद रहता था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

