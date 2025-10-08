कानपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा पति, चुपके-चुपके पीछे से आई पत्नी ने चौराहे पर बाल खींच-खींच कर पीटा

कानपुर में एक पति अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और पीछे से चुपचाप उसकी पत्नी आ धमकी. वह सीधे पति की प्रेमिका के पास पहुंची और बिना कुछ बोले उसके बाल पकड़कर खींच लिए. पति बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बनकर खड़ा रहा. इस बीच उसने प्रेमिका से कहा तुम भी मारो इसे. उसकी इस बात पर पत्नी और ज्यादा भड़क उठी.उसने पति को खरी-खोटी सुनाते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया.

दीपावली की छुट्टी लेकर आया था घर

महाराजपुर इलाके के एक गांव का रहने वाला युवक गुजरात में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. दो दिन पहले ही वो दीपावली की छुट्टियों पर घर आया था. घर आने के बाद से ही वो किसी से लगातार फोन पर बातें कर रहा था. पत्नी को भी शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था. सुबह मौका मिलते ही पति ने पत्नी से कहा कि वह किसी काम से नर्वल मोड़ जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वहां उसकी प्रेमिका उससे मिलने वाली थी. पत्नी को पहले से ही पति के बर्ताव पर संदेह था. वह चुपचाप उसके पीछे-पीछे निकल पड़ी. कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसका शक यकीन में बदल गया. उसने अपने पति को सड़क किनारे एक युवती के साथ बातें करते और हंसते देखा. बस फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह भागकर सीधे प्रेमिका के पास पहुंची और बिना कुछ बोले उसके बाल पकड़कर खींच लिए.

लोग बनाने लगे वीडियो

आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही दोनों महिलाओं के बीच सरेआम झगड़ा शुरू हो गया. सड़क किनारे लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ तमाशबीनों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन न पति ने रुकवाया, न किसी ने आगे बढ़कर रोका.हैरानी की बात तो ये थी कि पूरा मामला पति के सामने हो रहा था, लेकिन वह बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बनकर खड़ा रहा. किसी ने जब उसे बीच में आने को कहा तो उसने उल्टा प्रेमिका से कहा तुम भी मारो इसे, कम है अभी. उसकी इस बात पर पत्नी और ज्यादा भड़क उठी. उसने पति को खरी-खोटी सुनाते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया. जवाब में पति ने भी पत्नी पर हाथ उठा दिया. फिर तो पत्नी ने गुस्सा प्रेमिका पर उतार दिया और उसे धक्का मारते हुए सड़क पर गिरा दिया.

पांच मिनट तक होती रही गुत्थमगुत्था

करीब पांच मिनट तक हाईवे किनारे दोनों महिलाएं एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था होती रहीं. किसी की चुन्नी खींची गई, किसी के बाल उखड़े. तमाशा देख रहे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी. कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था.

धीरे से भाग गया पति

जब मामला बेकाबू होता देख कुछ लोगों ने पति से कहा कि वह अपनी पत्नी को समझाए, तो उसने दो टूक कहा जो हो रहा है, होने दो. दोनों का हिसाब बराबर हो जाए. फिर वह मौके से चुपचाप निकल गया. पति के भागते ही दोनों महिलाएं भी थककर एक-दूसरे को छोड़ वहां से चली गईं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

किसी ने नहीं की शिकायत

महाराजपुर क्षेत्र के एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है.यदि कोई पक्ष लिखित तहरीर देता है तो कार्रवाई की जाएगी.

