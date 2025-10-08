scorecardresearch
 

Feedback

कानपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचा पति, चुपके-चुपके पीछे से आई पत्नी ने चौराहे पर बाल खींच-खींच कर पीटा

कानपुर में 'पति, पत्नी और वो' का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. प्रेमिका से मिलने पहुंचे पति के पीछे पत्नी आ धमकी. उसने बीच सड़क पर प्रेमिका को पकड़कर बाल खींचते हुए पीटना शुरू कर दिया. हैरानी ये कि पति बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बना रहा और प्रेमिका से बोला – तुम भी मारो इसे. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है.

Advertisement
X
जब पत्नी बीच सड़क पर प्रेमिका को पीट रही थी तो पति खड़ा तमाशा देखता रहा (Photo: Screengrab)
जब पत्नी बीच सड़क पर प्रेमिका को पीट रही थी तो पति खड़ा तमाशा देखता रहा (Photo: Screengrab)

कानपुर में एक पति अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और पीछे से चुपचाप उसकी पत्नी आ धमकी. वह सीधे पति की प्रेमिका के पास पहुंची और बिना कुछ बोले उसके बाल पकड़कर खींच लिए. पति बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बनकर खड़ा रहा. इस बीच उसने प्रेमिका से कहा  तुम भी मारो इसे. उसकी इस बात पर पत्नी और ज्यादा भड़क उठी.उसने पति को खरी-खोटी सुनाते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया.

दीपावली की छुट्टी लेकर आया था घर 

महाराजपुर इलाके के एक गांव का रहने वाला युवक गुजरात में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. दो दिन पहले ही वो दीपावली की छुट्टियों पर घर आया था. घर आने के बाद से ही वो किसी से लगातार फोन पर बातें कर रहा था. पत्नी को भी शक था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था. सुबह मौका मिलते ही पति ने पत्नी से कहा कि वह किसी काम से नर्वल मोड़ जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि वहां उसकी प्रेमिका उससे मिलने वाली थी. पत्नी को पहले से ही पति के बर्ताव पर संदेह था. वह चुपचाप उसके पीछे-पीछे निकल पड़ी. कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसका शक यकीन में बदल गया. उसने अपने पति को सड़क किनारे एक युवती के साथ बातें करते और हंसते देखा. बस फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह भागकर सीधे प्रेमिका के पास पहुंची और बिना कुछ बोले उसके बाल पकड़कर खींच लिए. 

सम्बंधित ख़बरें

kanpur news
कानपुर: लिफ्ट में युवक की दर्दनाक मौत 
पवन पासवान जिसकी लिफ्ट में गर्दन फंसने से हुई मौत. (Photo: Screengrab)
लिफ्ट में फंसी इकलौते बेटे की गर्दन, सिर कटकर हुआ अलग... कानपुर में युवक की दर्दनाक मौत 
कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी जान दे दी (Photo: ITG)
'हैलो बेबी, अब मैं तुमसे करूंगी तीसरी शादी...' पत्नी की ये बात सुनते ही घोंट दिया गला 
Beware: Police brutality in Kanpur! Students beaten, video goes viral.
छात्रों को लात-घूंसों से जमकर पीटा, पुलिस बर्बरता का वीडियो वायरल 
Police Brutality
छात्र को बुरी तरह पीटा, पुलिस की बर्बरता का Video 
Advertisement

लोग बनाने लगे वीडियो 

आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही दोनों महिलाओं के बीच सरेआम झगड़ा शुरू हो गया. सड़क किनारे लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ तमाशबीनों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन न पति ने रुकवाया, न किसी ने आगे बढ़कर रोका.हैरानी की बात तो ये थी कि पूरा मामला पति के सामने हो रहा था, लेकिन वह बीच-बचाव करने के बजाय तमाशबीन बनकर खड़ा रहा. किसी ने जब उसे बीच में आने को कहा तो उसने उल्टा प्रेमिका से कहा तुम भी मारो इसे, कम है अभी. उसकी इस बात पर पत्नी और ज्यादा भड़क उठी. उसने पति को खरी-खोटी सुनाते हुए एक थप्पड़ जड़ दिया. जवाब में पति ने भी पत्नी पर हाथ उठा दिया. फिर तो पत्नी ने गुस्सा प्रेमिका पर उतार दिया और उसे धक्का मारते हुए सड़क पर गिरा दिया. 

पांच मिनट तक होती रही गुत्थमगुत्था

करीब पांच मिनट तक हाईवे किनारे दोनों महिलाएं एक-दूसरे से गुत्थमगुत्था होती रहीं. किसी की चुन्नी खींची गई, किसी के बाल उखड़े. तमाशा देख रहे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी. कोई वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. 

Advertisement

धीरे से भाग गया पति 

जब मामला बेकाबू होता देख कुछ लोगों ने पति से कहा कि वह अपनी पत्नी को समझाए, तो उसने दो टूक कहा जो हो रहा है, होने दो. दोनों का हिसाब बराबर हो जाए. फिर वह मौके से चुपचाप निकल गया. पति के भागते ही दोनों महिलाएं भी थककर एक-दूसरे को छोड़ वहां से चली गईं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 

किसी ने नहीं की शिकायत 

महाराजपुर क्षेत्र के एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अभी तक किसी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है.उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है.यदि कोई पक्ष लिखित तहरीर देता है तो कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement