कानपुर देहात: मां ने डेढ़ करोड़ के बीमा और प्रेमी के लिए कराया बेटे का मर्डर, हथौड़ी से सिर कुचला; एनकाउंटर में एक आरोपी गिरफ्तार

यूपी के कानपुर देहात में लालच ने ममता को हैवान बना दिया. एक मां ने अपने बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया. पुलिस के मुताबिक, बीमा क्लेम और अवैध प्रेम संबंध के लिए मां ने बेटे का कत्ल करवाया था. फिलहाल, 'कातिल' मां और हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

आपको बता दें कि यह घटना बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर बगांव में हुई. ममता सिंह ने अपने बेटे प्रदीप सिंह (25) की हत्या करवा दी. पिता की मौत के बाद मां का प्रेमी मयंक कटियार घर पर आता था, जिसका बेटा विरोध करता था. मां ने प्रेमी के साथ रहने और डेढ़ करोड़ रुपये के बीमा के लिए यह साजिश रची.

मां ने बेटे के नाम पर चार बीमा पॉलिसियां, जिनकी कुल रकम डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक थी, कराने के बाद प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि से हत्या करवाई. रास्ते में हथौड़ी से सिर कुचलकर हत्या की गई और शव को सड़क हादसे जैसा दिखाने के लिए हाईवे किनारे फेंक दिया गया.

हथौड़ी से कुचला सिर, पुलिस ने खोला राज

योजना के तहत, ममता के बेटे को घर बुलाकर रास्ते में मयंक और ऋषि ने हथौड़ी से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. शव को हाईवे किनारे फेंका गया ताकि इसे सड़क दुर्घटना माना जाए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर फूटा हुआ, हड्डियां टूटी और गहरे जख्म पाए गए, जिसने साफ कर दिया कि यह हत्या है. पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन निकाली, तो पता चला कि मां और प्रेमी वारदात के वक्त एक ही जगह थे. मयंक ने खुलासा किया कि ममता ने बीमा की रकम के लिए हत्या करवाई थी.

एक आरोपी एनकाउंटर में घायल, मां फरार

पुलिस की जांच के बाद बरौर पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषि कटियार को पकड़ा, जो गोली लगने से घायल हो गया. हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी, तमंचा और कार बरामद की गई. मुख्य आरोपी मयंक उर्फ ईशू को भी दबोच लिया गया है. हत्यारी मां ममता सिंह भी अरेस्ट हो गई है.

