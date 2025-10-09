scorecardresearch
 

बदन पर कपड़े नहीं, बाजार में हाथ फैलाए मदद मांगती कानपुर ब्लास्ट में जली महिला का भयानक वीडियो

कानपुर के मेस्टन रोड पर अवैध पटाखों के कारण दो स्कूटी में हुए धमाके से आठ लोग घायल हो गए. घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका वीडियो सामने आया है. पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है और अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया है. चार घायलों को लखनऊ रेफर किया गया.

हाथ फैलाए मदद मांगती कानपुर ब्लास्ट में जली महिला (Photo: ITG)
हाथ फैलाए मदद मांगती कानपुर ब्लास्ट में जली महिला (Photo: ITG)

बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर के मेस्टन रोड पर सड़क किनारे खड़ी दो स्कूटी में अचानक जोरदार धमाका हुआ. इसमें आठ से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए और चारों ओर अफरातफरी मच गई. मामले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि अवैध रूप से रखे गए पटाखों के कारण धमाका हुआ है. इस मामले की जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि  ये अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखे ही थे, जिनकी वजह से धमाका हुआ. इसके लिए आरोपी बनाए गए 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं, और ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए लाया जाएगा. 

इस सब के बीच घटना का एक रूह कंपा देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें ब्लास्ट में लगभग पूरी तरह जल चुकी महिला बाजार के दुकानदारों से मदद मांग रही है. वह दोनों हाथ फैलाए चीखती दिखती है और फिर बुरी तरह से पलटकर जमीन पर गिर जाती है. उसके बदन पर न के बराबर कपड़े हैं.

पहले तो दुकानदार महिला को देखकर घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं लेकिन फिर उनमें से एक महिला के बदन पर बड़ी चादर उढ़ाता है. वह वहीं बैठ जाती है. इसके बाद 2-3 दुकानदार मिलकर उसे उठाकर संभवत: अस्पताल ले जाते दिखते हैं. वीडियो में महिला की स्थिति भयावह और दयनीय है. इससे हादसे की गंभीरता साफ दिखती है.

धमाका इतना जोरदार था कि दोनों स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. (Photo: PTI)
इस भीषण हादसे में घायलों की बात करें तो चार गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है. वहीं दो लोग मामूली रूप से इंजर्ड थे, जिनको तुरंत छुट्टी हो गई थी, और दो अन्य का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस अब  अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च अभियान चलाएगी.

