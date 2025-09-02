कानपुर: भाजपा कार्यकर्ताओं पर सब्जी लूटने का आरोप, दुकानदार ने थाने में की शिकायत

कानपुर में एक अनोखा मामला आया है जहां पर एक सब्जी विक्रेता ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में सब्जी चोरी की शिकायत दी है. दरअसल, रविवार को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ. मेस्टन रोड पर दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भिड़ंत के दौरान लात-घूंसे, जूते-चप्पल चले और महिलाओं ने भी एक-दूसरे से धक्कामुक्की की. स्थिति संभालने पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी कहासुनी हुई.

हंगामे के बीच पास में खड़े सब्जी ठेले से भाजपा कार्यकर्ताओं ने सब्जियां उठाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फेंकना शुरू कर दिया. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने ठेले पर रखे 800 रुपये भी ले गए और विरोध करने पर गाली-गलौज की. डिप्टी पड़ाव निवासी सब्जी विक्रेता राजेश सोनकर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर सब्जी और रुपये लूटने की तहरीर कोतवाली में दी है.

राजेश का कहना है कि झगड़े के चलते ठेले से फल-सब्जियां बर्बाद हो गईं. तिलक हॉल के आसपास खड़े अन्य विक्रेताओं का भी नुकसान हुआ, क्योंकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर सब्जियां और फल फेंकने शुरू कर दिए. पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन देते हुए शिकायत अपने पास सुरक्षित रख ली है.

