VIDEO: गद्दा ओढ़कर पर्दे के पीछे छिप गया था सपा नेता, UP पुलिस ने दबोचा और भेज दिया जेल

समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैस खान को कन्नौज सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वह अपने भाई के घर टांड पर गद्दे के पीछे छिपा था. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली और उसे दबोच लिया. कैस खान पर 28 जुलाई को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई थी.

कन्नौज सदर कोतवाली इलाके के बालापीर मोहल्ला निवासी कैस खान पर 28 जुलाई को जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया था. इसके बाद वह जिले में नजर नहीं आया.

बुधवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस बालापीर पहुंची और उसके घर की तलाशी ली, लेकिन वह नहीं मिला. फिर पुलिस ने उसके भाई के घर की तलाशी ली. वहां टांड पर पर्दे के पीछे गद्दा देखकर पुलिस ने उसे हटाया तो कैस खान छिपा मिला. पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया. देखें Video:-

थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि कैस खान पर 28 जुलाई को जिला बदर की कार्रवाई हुई थी. उनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. मुखबिर की सूचना पर उसे घर से गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की धारा 3/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

6 जनवरी को चला था बुलडोजर

पिछले 6 जनवरी को कैस खान के मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी. उस पर नगर पालिका की सड़क पर लिंटर डालकर कब्जा करने का आरोप था. इस मामले में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया था.

25 जुलाई को अखिलेश पहुंचे थे कैश खान के घर

25 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज आए थे और कई सपा नेताओं से मिले थे. इस दौरान वे कैस खान के घर भी गए और उससे मुलाकात की थी. इसके तीन दिन बाद 28 जुलाई को कैस खान पर जिला बदर की कार्रवाई हुई थी.

