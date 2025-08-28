कन्नौज के गुरसहायगंज में धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग पकड़ा... बीमारी से छुटकारा, बच्चों की सलामती और पैसों का देते थे लालच

यूपी में कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां इस्माइलपुर गांव में पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह को पकड़ा है. इस मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 26 अगस्त को ग्राम इस्माईलपुर में एक महिला को लालच देकर बुलाया. जब उसे प्रार्थना कर धर्म परिवर्तन के लिए कहा तो उसने मना कर दिया था, तो उससे कहासुनी हो गई थी. धर्म परिवर्तन कराने के लिए अलग अलग भाषाओं में धर्म ग्रंथ हैं.

जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि ये लोग गांव के भोले-भाले व खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बना रहे थे. ग्रामीणों को बीमारी से छुटकारा दिलाने, बच्चों की सलामती और धन-संपत्ति का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था. इस दौरान एक महिला ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर इनकी करतूतों का खुलासा किया. शिकायत के बाद गुरसहायगंज पुलिस सक्रिय हुई और छापेमारी कर गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ लिया.

पुलिस ने जब पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए. आरोपी भोले-भाले लोगों को तरह-तरह के लालच और भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं. लोगों को आश्वासन दिया जाता था कि परिवार में कोई समस्या नहीं होगी, बच्चे सही सलामत रहेंगे. अगर लोग मना करते थे तो उन्हें डराया भी जाता है था. पुलिस को आरोपियों के पास से अलग-अलग भाषाओं में धर्म ग्रंथ भी मिले हैं.

आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम सीधे साधे अनुसूचित जाति के लोगों को पैसे का लालच व उनके बच्चे सही सलामत रहेंगे, परिवार में कोई समस्या नहीं होगी, इस प्रकार के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे. अगर बात नहीं मानते थे तो उन्हें डराया-धमकाया भी जाता था.

इस मामले में एसपी विनोद कुमार ने बताया कि थाना गुरसहायगंज के इस्माइलपुर गांव में कुछ भोले भाले लोगों को खास तौर पर महिलाओं को बीमारियों से छुटकारा जैसे प्रलोभन देने को लेकर क्रिश्चियन में परिवर्तन करने के प्रयास में चार लोगों को पकड़ा गया है. इनके विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है.

