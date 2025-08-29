scorecardresearch
 

जेठ-पति के झगड़े में गई कन्नौज की निक्की की जान, बीच-बचाव में लगी गोली, ससुराल वालों ने पुलिस को किया गुमराह

कन्नौज के छिबरामऊ में एक नवविवाहित महिला, निक्की, की उसके ससुराल वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या को छिपाने के लिए उन्होंने घर में चोरी का नाटक रचा.यूपी 112 पर मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जांच-पड़ताल के दौरान पूरा मामला खुल गया.

कन्नौज निक्की मर्डर केस में पति-जेठ और ननद अरेस्ट (Photo: ITG)
कन्नौज निक्की मर्डर केस में पति-जेठ और ननद अरेस्ट (Photo: ITG)

यूपी के कन्नौज में एक नवविवाहिता की ससुरालियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने चोरी का नाटक रचा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब चोरी के एंगल की जांच की तो मामला संदिग्ध पाया. इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति जेठ और ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ कि तो पूरा मामला उजागर हो गया. 

कन्नौज पुलिस के अनुसार, बुधवार रात 10 बजे के करीब डायल 112 पर थाना छिबरामऊ के ग्राम रनवीरपुर में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या करने की सूचना दी गई. जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची. 23 वर्षीय मृतका निक्की शाक्य का शव घर के अंदर कमरे में दरवाजे पर पड़ा था.  कमरे की अलमारी खुली हुई थी और कपड़े अस्त-व्यस्त पड़े थे. मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड ने साक्ष्य संकलित किए. 

अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज और पुलिस अधीक्षक कन्नौज द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, जिसमें मामला संदिग्ध लगा. इसके बाद पुलिस ने निक्की के पति कृष्णकांत और उसके जेठ प्रवीण को हिरासत से ले लिया. जब कड़ाई से पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई.  

पूछताछ में बताया गया कि निक्की के पति कृष्णकांत और जेठ के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें शराब के नशे में प्रवीण कृष्णकांत से गाली गलौज करने लगा. इसका निक्की ने विरोध किया तो प्रवीण ने 32 बोर की अवैध पिस्तौल से उसे गोली मार दी. गोली सीधे कनपटी पर लगी जिससे निक्की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.  

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद निक्की के मायके पक्ष और पुलिस को गुमराह करने के लिए पति कृष्णकांत, जेठ प्रवीण और ननद रानी ने घर में बदमाशों के घुसने और चोरी का विरोध करने पर गोली मारने की कहानी रची. 

बताते चलें कि कृष्णकांत की शादी 2 दिसंबर 2024 को मैनपुरी की निक्की के साथ हुई थी. कृष्णकांत के घर में मां माया देवी, पत्नी निक्की, बहन रानी देवी, बड़ा भाई प्रवीण और उसकी पत्नी शिवानी सभी साथ रहते थे. वहीं, बड़े भाई प्रवीण की 8 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटा भी साथ में ही रहते थे. मां माया देवी की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी जिसके चलते वह छिबरामऊ के एक अस्पताल में भर्ती थी. घटना वाले दिन प्रवीण की पत्नी शिवानी अपनी सास माया देवी के साथ अस्पताल में थी. 

मामले में एसपी विनोद कुमार ने बताया कि छिबरामऊ थाना क्षेत्र के रनवीरपुर गांव में 27 अगस्त को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शुरू में इसे चोरी की वारदात समझा गया था, क्योंकि घर में अलमारी खुली हुई थी और कपड़े अस्त-व्यस्त पड़े थे. यूपी 112 पर मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक महिला की पहचान 23 वर्षीय निक्की के रूप में हुई. 

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि घर में रखी नकदी और गहने सुरक्षित हैं, जिससे चोरी का मामला संदिग्ध हो गया. पुलिस ने मृतक महिला के पति कृष्णकांत और जेठ प्रवीण से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ में दोनों ने आपसी झगड़े में निक्की को गोली मारने की बात कबूल की. उन्होंने बताया कि घटना को चोरी का रूप देने के लिए उन्होंने सामान बिखेरा और गहने-पैसे घर में ही छिपा दिए. फिलहाल, निक्की के माता-पिता की शिकायत पर पति कृष्णकांत, जेठ प्रवीण और ननद रानी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है.

