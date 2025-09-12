यूपी के कन्नौज में शर्मनाक कांड... मूक-बधिर किशोरी को बहला-फुसलाकर किया रेप

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक मूकबधिर बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो वे पुलिस के पास पहुंचे और मामले की शिकायत पर दर्ज कराई. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना तलग्राम थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब किशोरी का पिता खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान 25 वर्षीय आरोपी युवक निखिल किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में इशारों से परिजनों को जानकारी दी. परिजन तुरंत तलग्राम थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: कानपुर में शर्मनाक वारदात! 6 वर्षीय बच्ची से 10 और 13 साल के नाबालिगों ने किया रेप, रोते हुए घर लौटी मासूम तो हुआ खुलासा

तलग्राम थाने के एसएचओ शशिकांत कन्नौजिया ने कहा कि आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच चल रही है. मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को अस्पताल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----