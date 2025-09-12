scorecardresearch
 

Feedback

यूपी के कन्नौज में शर्मनाक कांड... मूक-बधिर किशोरी को बहला-फुसलाकर किया रेप

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तलग्राम थाना क्षेत्र में एक बहरी और गूंगी किशोरी से उसके पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं.

Advertisement
X
कन्नौज में मूकबधिर किशोरी के साथ रेप. (Photo: Representational)
कन्नौज में मूकबधिर किशोरी के साथ रेप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक मूकबधिर बच्ची के साथ उसके पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता के परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो वे पुलिस के पास पहुंचे और मामले की शिकायत पर दर्ज कराई. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना तलग्राम थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई, जब किशोरी का पिता खेत में काम कर रहा था. इसी दौरान 25 वर्षीय आरोपी युवक निखिल किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद पीड़िता जब घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में इशारों से परिजनों को जानकारी दी. परिजन तुरंत तलग्राम थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: कानपुर में शर्मनाक वारदात! 6 वर्षीय बच्ची से 10 और 13 साल के नाबालिगों ने किया रेप, रोते हुए घर लौटी मासूम तो हुआ खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Rape accused arrest by kolkata police
कोलकाता गैंग रेप केस: पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार 
symbolic image of gangrape victim
गैंगरेप पीड़िता की अस्पताल में मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती थी युवती 
8 नामजद और 15–20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज.(Photo: Mukul Sharma/ITG)
सादी वर्दी में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस, ग्रामीणों के विरोध के बीच हो गया फरार  
दारोगा के कान में कुछ कहते ही लंगड़ाने लगा रेप और हत्या का आरोपी. (Photo: Screengrab)
पहले सही से चल रहा था, फिर सिपाही ने कान में कुछ कहा और लंगड़ाने लगा रेप-हत्या का आरोपी, Video वायरल 
सपा नेता पुलिस से बचने को गद्दे के पीछे छिपा था (Photo : ITG)
कन्नौज में सपा नेता की ‘छुपम-छुपाई’, टांड पर चढ़ा, गद्दे के पीछे छिपा, फिर भी... 

तलग्राम थाने के एसएचओ शशिकांत कन्नौजिया ने कहा कि आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच चल रही है. मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को अस्पताल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दे दी गई है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement