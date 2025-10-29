लखनऊ का निकिता महाना डेथ केस: न्याय के लिए परिजनों ने शुरू किया कैंपेन, बहन ने लगाए चौंकाने वाले आरोप; सीमेंट कारोबारी पति गिरफ्तार

लखनऊ में निकिता महाना की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है. बीते दिनों सीमेंट कारोबारी पार्थ महाना की पत्नी निकिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने निकिता को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर #JusticeForNikitaMahana कैंपेन शुरू किया है. न्याय न मिलने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कही है.

आपको बता दें कि लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में 18 अक्टूबर की देर रात सीमेंट कारोबारी पार्थ महाना की पत्नी निकिता महाना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के समय निकिता के पति पार्थ महाना घर में ही मौजूद थे. दिल्ली निवासी निकिता की शादी कानपुर के कारोबारी पार्थ से दिसंबर 2022 में हुई थी. निकिता के परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही निकिता को ₹15 लाख के दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. निकिता की मां सुनीता ने ससुरालवालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है.

निकिता महाना और पार्थ महाना

इस बीच निकिता की बहन मुस्कान ने चौंकाने वाला खुलासा किया. मुस्कान के अनुसार, पार्थ ने उन्हें रात 3 बजे फोन कर झगड़े की जानकारी दी. वीडियो कॉल करने पर निकिता फर्श पर बेहोश पड़ी दिखी.

Advertisement

मुस्कान ने आरोप लगाया कि पार्थ उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले गया और गुमराह करता रहा. सुबह 7 बजे जब निकिता की मां ने पार्थ के परिवार को फोन किया, तब उन्हें निकिता की मौत की जानकारी मिली. मुस्कान ने यह भी बताया कि पार्थ हर तरह का नशा करता था और उसका लखनऊ का कारोबार भी डूब चुका था.

मृतका की बहन मुस्कान ने पार्थ की बहन श्रेया महाना पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. मुस्कान का कहना है कि श्रेया महाना जब भी लखनऊ आती थी, तो वह पार्थ और निकिता के बीच में सोती थी. परिवार ने सवाल उठाया है कि किस परिवार में भैया-भाभी के बीच में कोई लड़की सोती है. निकिता की मां ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता के प्रभाव में आकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

वहीं, इस मामले पर डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि तहरीर के आधार पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पति पार्थ महाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब परिवार के अन्य सदस्यों की संलिप्तता की गहनता से जांच कर रही है.

---- समाप्त ----