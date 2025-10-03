नाबालिग साली से था जीजा का अफेयर...दोनों हो गए लापता, हफ्तेभर बाद कानपुर के गांव में मिले कंकाल

उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के किशवा-दुरौली गांव के जंगल में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई,जब ग्रामीणों ने झाड़ियों से तेज दुर्गंध आने पर दो शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से एक युवक और युवती के शव बरामद किए. महिला का शव जानवरों द्वारा खाए जाने के कारण कंकाल में तब्दील हो चुका था,जबकि युवक का शव पानी में पड़ा सड़ गया था.

पुलिस ने तलाशी के दौरान युवक के कपड़ों से आधार कार्ड बरामद किया,जिसमें मालूम हुआ कि युवक 22 साल का उमाकांत है जो खरतला बांगर, थाना राजपुर निवासी है.परिवार से संपर्क करने पर पिता महावीर ने बताया कि वह 11 दिन से लापता था और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. वहीं मृतका की पहचान उमाकांत की ही 16 साल की साली के रूप में हुई. वह भी 25 सितम्बर से लापता थी. वह भी इसी गांव की रहने वाली थी लेकिन कुछ समय से देवराहाट में अपने चाचा के यहां रह रही थी.

सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी कारण परिवार ने लड़की को चाचा के घर भेज दिया था. बताया जा रहा है कि 25 सितंबर से लड़की लापता थी और अब 2 अक्टूबर को उनके शव जंगल में मिले. पुलिस को घटनास्थल से दो डिस्पोजल ग्लास और जहरीले पदार्थ की पुड़िया भी बरामद हुई है. आशंका है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है. हैरानी की बात यह है कि शव कई दिन पुराने हैं और जिले में दो दिन से भीषण बारिश हो रही है. फिर ऐसी बारिश में भी घटनास्थल पर डिस्पोजल गिलास और सल्फास की गोली कैसे पड़ी मिली. यही कुछ सवाल हैं जिसने पूरे घटना को हत्या और आत्महत्या की में उलझा दिया है!

Advertisement

क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर संजय सिंह ने बताया कि दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.





---- समाप्त ----