नहीं सह सकी 17 साल की सहेली की जुदाई, जान देने के लिए नदी में कूदी 35 साल की महिला

झांसी के मऊरानीपुर में 35 साल की एक महिला ने 17 साल की सहेली की जुदाई से दुखी होकर सूखनई नदी में छलांग लगा दी। मौके पर पहुंचे एक सिपाही ने नदी में कूदकर उसकी जान बचाई. महिला को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया. सिपाही की बहादुरी की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है.

जान देने के लिए नदी में कूदी महिला को बचाया गया (Photo:ITG)
उत्तर प्रदेश में झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक 35 साल की महिला ने जान देने के लिए नदी में छलांग लगा दी. महिला उसके साथ साल भर से रह रही एक 17 साल की किशोरी को उसके परिजन द्वारा घर ले जाने से दुखी थी. गनीमत रही कि समय रहते पुलिस के सिपाही ने नदी में कूदकर उस महिला को बचा लिया. बताया जा रहा है कि महिला और किशोरी में गहरी दोस्ती थी, जिसकी जुदाई वह सहन नहीं कर सकी. फिलहाल पुलिस सिपाही कि हिम्मत और जज्बे की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है.

शुक्रवार की शाम झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब लगभग 35 साल की सुधा राय नामक महिला ने अचानक सूखनई नदी में छलांग लगा दी. इसके बाद देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. राहगीरों ने ये सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे मऊरानीपुर थाने की सिपाही धीरेन्द्र सिंह ने बिना देर किए पानी में डूब रही महिला को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी. उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए महिला को बाहर निकाल लिया.

 इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए मऊरानीपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पति की मौत के बाद महिला सुधा राय पिछले कुछ सालों से मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में किराए पर अकेली रह रही है. उसके पड़ोसी की एक रिश्तेदार खुशबू का वहां आना जाना था. उसी बीच सुधा की दोस्ती खुशबू से हो गई.

सुधा ने खुशबू को बताया था कि वह सिक्योरिटी गार्ड है. बाद में सुधा खुशबू को मऊरानीपुर से अपने साथ दिल्ली ले गई. यहां पर वह लोग लगभग 8 महीने तक साथ में रहीं, कुछ दिनों पहले ही दोनों दिल्ली से मऊरानीपुर वापस लौट आईं और यहां किराए के मकान में साथ रहने लगीं. शुक्रवार को अचानक खुशबू के पिता और भाई उसे खोजते हुए मऊरानीपुर पहुंच गए और उसे अपने साथ ले जाने लगे. लेकिन सुधा, खुशबू की जुदाई सहन नहीं कर पाई और उसने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस के सराहनीय कार्य परिणाम स्वरूप महिला की जान बच गई.

 

