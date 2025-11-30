scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकवादी और बम की सूचना, झांसी में आधे घंटे तक ट्रेन की सघन तलाशी

अमृतसर–विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस में आतंकी होने की अफवाह से रविवार को झांसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा हड़कंप मच गया. जांच में पता चला कि मामला सिर्फ सीट को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ था, जिसमें एक यात्री ने तीन मुस्लिम यात्रियों को आतंकी बताकर गलत अलर्ट दे दिया. पुलिस ने सभी यात्रियों से पूछताछ कर ट्रेन को लगभग 30 मिनट बाद रवाना किया.

Advertisement
X
(Photo: Representational)
(Photo: Representational)

अमृतसर-विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस में रविवार को झांसी रेलवे स्टेशन पर अचानक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ट्रेन में कुछ संदिग्ध आतंकी सफर कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और RPF टीम हरकत में आ गई.

दतिया स्टेशन से शुरू हुआ पूरा विवाद
जांच में पता चला कि मामला मध्य प्रदेश के दतिया स्टेशन पर शुरू हुआ था. यहां चार यात्रियों के बीच सीट को लेकर झगड़ा हुआ. बहस बढ़ने पर एक यात्री ने दावा कर दिया कि झगड़े में शामिल तीन मुस्लिम यात्री आतंकी हैं. यह खबर तुरंत RPF तक पहुंची और इसे गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया.

चार यात्रियों को उतारकर पूछताछ
दतिया में RPF और स्थानीय पुलिस ने चारों यात्रियों रमेश पासवान (एबॉट मार्केट), एच बिलाल जिलानी, ईशान खान और फैजान (तालपुरा, झांसी निवासी) को ट्रेन से उतार लिया. बाद में इन्हें झांसी में भी पूछताछ के लिए रोका गया. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में आतंकी होने का कोई सबूत नहीं मिला है और मामला केवल सीट विवाद का था.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
चलती ट्रेन से उतरते समय महिला का बैलेंस बिगड़ा, प्लेटफॉर्म के गैप में फंसने से मौत 
झांसी मेडिकल कॉलेज में कुतरे मिले शव के आंख-कान  
शव के कुतरे मिले आंख-कान तो मचा बवाल. (Photo: Screengrab)
मोर्चरी में लाश और चूहे-कॉकरोच... शव के कुतरे मिले आंख-कान तो मचा बवाल 
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
झांसी में एम्बुलेंस-ट्रक की जोरदार टक्कर, इलाज के लिए जा रहे बुजुर्ग दंपति की मौत 
ड्यूटी करते BLOs (Photo:Screengrab)
SIR ड्यूटी से कतराना महंगा पड़ा... टीचर सस्पेंड, मेडिकल लीव भी कैंसिल 
Advertisement

ट्रेन की 30 मिनट तक गहन तलाशी
आतंकी अलर्ट की सूचना के बाद ट्रेन की सामान्य बोगी, फ्रंट कोच, बैग, यात्रियों की पहचान सबकी गहन जांच की गई. दतिया में बोगी को स्निफर डॉग से भी चेक कराया गया. झांसी में भी दोबारा तलाशी लेने के बाद ट्रेन को लगभग 3:30 बजे रवाना किया गया.

कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला
अधिकारियों ने बताया कि पूरी जांच के दौरान किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चला. मामला पूरी तरह झूठा अलर्ट निकला, जो सीट विवाद के दौरान की गई झूठी शिकायत के कारण फैला था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement