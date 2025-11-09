मां की मौत, पिता ने कर ली शादी... अब 15 साल की खुशी का फंदे से लटका मिला शव, दादा बोले- उसे साया दिखता था

ये दर्दनाक कहानी झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पुनावली कलां की है. यहां कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा खुशी गुर्जर का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला है. करीब 8 साल पहले खुशी की मां ने सुसाइड कर लिया था. इसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली और वे ग्वालियर में जाकर रहने लगे. खुशी के दादा का कहना है कि वो चुपचाप रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

और पढ़ें

इस घटना को लेकर खुशी के मामा ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं उसके दादा का कहना है कि खुशी कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी और उसे अपनी मृत मां का साया नजर आता था. आठ साल पहले खुशी की मां ने फांसी लगा ली थी.

मृतका के मामा सतेन्द्र गुर्जर ने कहा कि खुशी के पिता अरविंद गुर्जर मूल रूप से पुनावली कलां गांव के रहने वाले हैं और इस समय ग्वालियर में रहते हैं. वर्ष 2017 में खुशी की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उस वक्त खुशी बहुत छोटी थी. मां की मौत के बाद पिता ने करीब पांच साल पहले दूसरी शादी कर ली और ग्वालियर में जाकर रहने लगे.

खुशी और उसका छोटा भाई तब से अपने दादा-दादी के पास गांव में रह रहे थे. मामा सतेन्द्र ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि खुशी ने फांसी लगा ली है. जब वे गांव पहुंचे तो शव को फंदे से उतारा जा चुका था और परिवारजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे. सतेन्द्र ने कहा कि आशंका है कि भांजी की हत्या की गई है. हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: देवास में इंटरनेशनल जु जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव

पुनावली गांव में रहने वाले खुशी के दादा जगदीश गुर्जर ने कहा कि खुशी बहुत ही समझदार थी. मां की मौत के बाद वह कभी कभी अजीब तरह की हरकतें करती थी. जैसे किसी से बोलती नहीं थी और आंखों से आंसू आते थे. तब एक तांत्रिक को दिखाया तो पता चला कि खुशी पर उसकी मां का साया आ जाता है. पिछले तीन दिनों से पोती खुशी डिप्रेशन में थी. शुक्रवार को मैं खेत पर गया था. पत्नी घर के बाहर धान की रखवाली कर रही थी.

उन्होंने कहा कि पोता देवेंद्र ट्यूशन गया था, जबकि पोती घर के अंदर थी. जब पोता ट्यूशन पढ़कर लौटा तो उसने अपनी बहन से खाना मांगा, मगर कोई जबाव नहीं आया. जब कमरे में अंदर जाकर देखा तो खुशी फंदे पर लटकी थी. इसके बाद मौके पर पहुंचकर नीचे उतारा तो उसकी मौत हो चुकी थी. पोती खुशी ने सुसाइड क्यों किया, ये नहीं बता सकते. हमें लगता है कि उस पर मां का साया आ जाता था. इस वजह से उसने जान दी है.

जब इस मामले में रक्सा थाना प्रभारी रूपेश कुमार से फोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि खुशी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा. पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल रिपोर्ट आने का इंतजार है. उधर, खुशी के परिवार में मां-बेटी दोनों की एक जैसी मौत ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है.

---- समाप्त ----