पहले पीटा, फिर पिला दिया खाद... झांसी में बेटे और बहुओं ने की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से हैवानियत

यूपी के झांसी में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 3 बीघा जमीन के लिए छोटे बेटे ने अपनी पत्नी और भाभी के साथ मिलकर 80 वर्षीय बुजुर्ग मां को डंडे और थप्पड़ों से पीट दिया. बुजुर्ग की किसी तरह जान बची तो वह बड़े बेटे के साथ रोती-बिलखती थाने पहुंची. थाने पहुंचने के बाद थाना इंचार्ज ने इंसानियत को दिखाते हुए बुजुर्ग को कुर्सी पर बैठाया. इसके बाद शिकायत सुनते हुए आरोपी बहुओं और छोटे बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

मामला झांसी जनपद में सीपरी बाजार थानान्तर्गत पेलगुवा का है. जहां लगभग 80 वर्षीय मन्नू देवी रहती हैं. उनके पति मुलायम सिंह यादव का निधन पहले ही हो चुका है. बुजुर्ग महिला के दो बेटे मंगल यादव और संतराम यादव हैं. दोनों बेटों की शादी हो गई है. बुजुर्ग महिला मन्नू ने सीपरी बाजार थाने में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि 20 साल पहले उसके पति मुलायम सिंह की मृत्यु हो चुकी है. पति की मौत के बाद 3 बीघा जमीन उनके नाम आ गई थी. उस जमीन को अब छोटा बेटा संतराम, बड़ी बहू राममूर्ति और छोटी बहू कुंती हथियाना चाहते हैं. जबकि बड़ा बेटा उनकी सेवा करता है.

पहले लाठियों से पीटा, फिर पिलाई डाई

छोटा बेटा अपनी पत्नी और भाभी के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट करता है. भूखा-प्यासा रखता है. यहां तक कि घर का सारा काम करवाते हैं. साथ ही खाना नहीं देते और जान से मारने की धमकी देते हैं. 5 नवम्बर को जब बड़ा बेटा पंचों को बुलाने गया था, तभी उसके साथ लाठियों से मारपीट की गई.

इतना ही नहीं दोनों बहूओं और छोटे बेटे ने गिलास में डाई (उर्वरक) घोलकर जबरन पिलाकर मार डालने का प्रयास किया. सीपरी बाजार थाना पुलिस का कहना है कि पीड़ित बुजुर्ग महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

