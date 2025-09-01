scorecardresearch
 

झांसी रेलवे अस्पताल का अनोखा नजारा, वार्ड और गलियारों में घूमते दिखे घोड़े, वायरल हुआ वीडियो

झांसी रेलवे अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इंसानों की जगह घोड़े वार्ड और गलियारों में घूमते दिखे. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और मजाक में इसे पशु अस्पताल व घुड़साल कहने लगे. शिकायत पर सीएमएस ने आवारा जानवर रोकथाम के निर्देश दिए.

झांसी रेलवे अस्पताल के वार्ड और गलियारों में घोड़े घूमते दिखे जिसका वीडियो वायरल हो गया (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला और मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो जिले के रेलवे अस्पताल के अंदर का है, जहां इंसानों की जगह घोड़े घूमते नजर आ रहे हैं. एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और एक्स पर शिकायत करते हुए इसके बारे में लोगों को जानकारी दी.

रोहित नाम के शख्स ने एक्स पर शिकायत करते हुए 1 मिनट 16 सेंकेड का वीडियो शेयर किया है. वीडियो वायरल करते हुए उसने बताया कि यह 29 अगस्त की शाम झांसी रेलवे अस्पताल के अंदर का है. यहां अस्पताल के अंदर दो घोड़े घूम रहे हैं. वह घूमते हुए वार्ड तक भी पहुंच जाते हैं. अस्पताल के गलियारे में घोड़ों की मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया. किसी ने इस अस्पताल को मजाक में पशु अस्पताल कह डाला, तो किसी ने इसे घुड़साल का नाम दे दिया.

एक्स पर जब शिकायत आई तो सीएमएस ने संज्ञान में लेते हुए एक्स पर जवाब दिया कि परिसर में आवारा पुशओं की रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए है. फिलहाल रेलवे अस्पताल में इस प्रकार के आवारा जानवर घूमने का यह पहला मामला सामने नहीं आया है. इससे पहले भी कुत्तों के घूमने का एक वीडियो सामने आया था. इसके बाद भी अब तक कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है. वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जब रेलवे जनसम्पर्क अधिकारी मनोज कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ट्वीट पर इसका सीएमएस ने जवाब दे दिया है.

