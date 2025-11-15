'मेरी लैला को बुला दो, उसके बिना नहीं जी पाऊंगा...', बस एक ही रट लगाते खून से लथपथ मिला युवक

यूपी में झांसी के मोंठ रेलवे स्टेशन पर खून से लथपथ एक युवक घायलावस्था में पड़ा हुआ मिला. वह एक ही रट लगाए हुए था कि उसकी लैला को बुलवा दो, वह उसके बिना नहीं जी पायेगा. वह उसकी पत्नी है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती कराया. जहां से हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.

और पढ़ें

दरअसल, झांसी के मोंठ रेलवे स्टेशन पर एक युवक को घायलावस्था में पड़ा हुआ देखा गया और वह हंगामा कर रहा था. उसके गले और सिर से भी खून बह रहा था. जानकारी होते ही मोंठ रेलवे स्टेशन प्रबंधक एएन तिवारी, मोंठ थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और उक्त युवक से जानकारी ली.

यह भी पढ़ें: 'सात साल पूरे हुए, पहले दिल फिर घर जला...' झांसी के मनीष का जानलेवा जुनून, प्यार की वो आखिरी रील

शराब के नशे में लग रहा था युवक

पूछताछ में उक्त युवक ने अपना नाम विष्णु उर्फ मजनू निवासी औरेया बताया. उसका कहना था कि उसकी पत्नी उसकी लैला है. उसे एक युवक अपने साथ ले गया है. लैला उसकी जान है, वह उसके बिना नहीं जी पायेगा. स्टेशन प्रबंधक एएन तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों ने उन्हें जानकारी दी एक युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ है.

Advertisement

जिसके बाद तुरंत उसे प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस 108 और 112 पुलिस को कॉल किया गया. सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई और उसे मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए. वह शराब के नशे में लग रहा था. इससे पहले आरपीएफ ने उसे बाहर भी कर दिया था. इसके बाद वह दोबारा आ गया. उसके गले से खून बह रहा था. वह गाली गलौज करते हुए कह रहा था कि उसकी लैला कहां है?

---- समाप्त ----