'हमें रिश्ता मंजूर है, मिलने आइये...' लड़के वालों के आते ही जमकर कूटा और धमकाकर भगाया

उत्तर प्रदेश में झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवती के पिता को जब अपनी बेटी के प्रेम संबंधों की भनक लगी तो उन्होंने चालाकी से शादी की बात करने का बहाना बनाया और प्रेमी को उसके परिवार सहित मंदिर में बुलाया. लेकिन जैसे ही प्रेमी और उसके परिजन मंदिर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद युवती के पिता और अन्य परिजन उन पर टूट पड़े और बेरहमी से मारपीट कर दी.

शादी की बात करने को बुलाया और कर दी पिटाई

मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के खदियन चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी की बात करने के बहाने बुलाए गए युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट कर दी गई. जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पुरातन निवासी विशाल अहिरवार अपने परिजनों के साथ मऊरानीपुर के ग्राम धौर्रा निवासी युवती से विवाह की बात करने पहुंचा था.

लड़की वालों ने कहा था- हमें शादी मंजूर है, लेकिन जब लड़के का परिवार वहां पहुंचा तो पहले से घात लगाए युवती पक्ष के लोगों ने उन पर हमला बोल दिया. हमले में युवक सहित उसके परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से धमकी देकर फरार हो गए.

Advertisement

प्रेमी समेत परिवार के लोग घायल

इस हमले में प्रेमी युवक समेत उसके परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर भेजा, जहां उनका उपचार चल रहा है. घायल पक्ष ने पुलिस से शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

फोन पर बातचीत से शुरू हुआ प्रेम

बताया गया है कि विशाल और ग्राम धौर्रा की युवती के बीच पिछले एक साल से फोन पर बातचीत होती रही और दोनों एक-दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे. इसी बात से नाराज़ होकर युवती के परिजनों ने योजना बनाकर युवक और उसके परिजनों को बुलाकर मारपीट की. उधर, युवती अपने परिजनों के खिलाफ अड़ गई है और हर हाल में प्रेमी से शादी करने की जिद पर कायम है.



पीड़ित युवक विशाल ने बताया कि मै दिल्ली में रहता हूं और मेरी प्रेमिका के पापा ने बुलाया की आप लोग आपस में बात करते हो तो आ जाओ बैठकर बात कर लेते हैं शादी की. जब हम लोग आए तो कोई बात नहीं की और सीधे मारपीट करने लगे. युवक की प्रेमिका ने बताया कि मेरे पिता शादी के लिए राजी नहीं है और आज उन्होंने लड़के वालों को बुलाकर मारा है.



---- समाप्त ----