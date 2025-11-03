scorecardresearch
 

झांसी: महंगी रेसिंग बाइक से आए और ज्वैलर को लगा गए 50 हजार का चूना, LLB की छात्रा प्रेमी के साथ अरेस्ट

झांसी में बीए एलएलबी की छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ज्वैलर को 50 हजार रुपये का फ्रॉड किया. दोनों महंगी रेसिंग बाइक से दुकान पहुंचे और UPI पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर सोने की चैन लेकर भाग गए. ज्वैलर की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर दोनों को पकड़ा और चैन बरामद की.

50 हजार का फ्रॉड करने वाले प्रेमी-प्रेमिका अरेस्ट (Photo: Screengrab)
झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र से साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है. यहां बीए एलएलबी की छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ज्वैलर को 50 हजार रुपये का चूना लगाया. दोनों महंगी रेसिंग बाइक पर आए और पेमेंट का झूठा स्क्रीनशॉट दिखाकर सोने की चैन लेकर निकल गए.

घटना शहर कोतवाली इलाके के बिसाती बाजार की है. यहां सिल्वर पैलेस नाम से ज्वैलरी की दुकान चलाने वाले जितेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 29 अक्टूबर को एक युवक और युवती दुकान पर आए और 50 से 60 हजार रुपये की सोने की चैन देखने की बात कही. उन्हें जो चैन पसंद आई उसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये थी. युवक और युवती ने UPI से पेमेंट करने का दिखावा किया और स्क्रीनशॉट दिखाकर चले गए. जब ज्वैलर ने खाते में रकम चेक की तो पेमेंट नहीं आया था.

प्रेमी- प्रेमिका ने ज्वैलर को लगाया 50 हजार का चूना

ज्वैलर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. पकड़ी गई युवती स्वाति झा दिल्ली की रहने वाली है और भोपाल में बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही है. पुलिस के अनुसार वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश करती थी. उसके साथ पकड़ा गया युवक लकी वर्मा झांसी का रहने वाला है और उसी कॉलेज हॉस्टल में हेल्पर का काम करता था.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार 

दोनों प्रेम संबंध में थे और महंगी यामाहा R15 बाइक से ज्वैलर की दुकान पहुंचे थे. पुलिस ने सोने की चैन बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया है. कॉमेंटिंग अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि दोनों को सीसीटीवी के आधार पर ट्रेस किया गया और गिरफ्तार किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

