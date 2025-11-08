घायल की मदद करना पड़ा भारी, अस्पताल में दबंगों ने दलित युवक को पीटा

उत्तर प्रदेश के झांसी में मदद करना एक युवक को उस वक्त भारी पड़ गया. सड़क हादसे में घायल की सहायता करने पर उसकी खुद की जान पर बन आई. दलित युवक को अस्पताल में ही दबंगों ने घेरकर बुरी तरह पीट दिया. घटना का पूरा वीडियो अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

दलित युवक को मदद करना पड़ा भारी

जानकारी के अनुसार, पीड़ित हरीमोहन 24 अक्टूबर की रात सड़क पर हुए एक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. तभी अचानक करीब 50 से 60 लोगों का झुंड अस्पताल में घुस आया और हरीमोहन और उसके साथियों सत्येंद्र, आयुष और आनंद पर टूट पड़ा. आरोपियों ने लात-घूंसों, डंडों से बेरहमी से पिटाई की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया.

हमले के दौरान आरोपियों ने हरीमोहन की सोने की चेन, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली. पीड़ित ने बताया कि हमलावर गांव कंजा चितावत के रहने वाले हैं, जिनमें रोहित, अरविंद्र, करण, महेंद्र, नेपाल सिंह, अवधेश पाल और प्रवेश शामिल हैं. अचानक हुई इस बर्बर वारदात से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही मऊरानीपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को संभाला. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया. पीड़ित हरीमोहन ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि हमला जातीय रंजिश और दलित उत्पीड़न की मंशा से किया गया.

SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर 7 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट, लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

