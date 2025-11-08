scorecardresearch
 

Feedback

घायल की मदद करना पड़ा भारी, अस्पताल में दबंगों ने दलित युवक को पीटा

झांसी में इंसानियत दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया. सड़क हादसे में घायल की मदद करने वाला दलित युवक अस्पताल में ही दबंगों के हमले का शिकार हो गया. दर्जनों लोगों ने अस्पताल परिसर में युवक को लात-घूंसों और डंडों से पीटा और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया. पूरी वारदात अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों पर SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
झांसी में दलित युवक की पिटाई (Photo: Screengrab)
झांसी में दलित युवक की पिटाई (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के झांसी में मदद करना एक युवक को उस वक्त भारी पड़ गया.  सड़क हादसे में घायल की सहायता करने पर उसकी खुद की जान पर बन आई. दलित युवक को अस्पताल में ही दबंगों ने घेरकर बुरी तरह पीट दिया. घटना का पूरा वीडियो अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है.

दलित युवक को मदद करना पड़ा भारी

जानकारी के अनुसार, पीड़ित हरीमोहन 24 अक्टूबर की रात सड़क पर हुए एक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे. तभी अचानक करीब 50 से 60 लोगों का झुंड अस्पताल में घुस आया और हरीमोहन और उसके साथियों सत्येंद्र, आयुष और आनंद पर टूट पड़ा. आरोपियों ने लात-घूंसों, डंडों से बेरहमी से पिटाई की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया.

सम्बंधित ख़बरें

I made a mistake by taking food: Passenger beaten for protesting expensive food.
मिर्ज़ापुर में मातम, मेरठ में सड़क पर रईसजादों का आतंक, देखें बड़ी खबरें 
Jhansi Death of young man
गेंदबाजी के बाद पानी पिया, उल्टी होते ही बेहोश होकर गिर पड़ा, क्रिकेट के मैदान में युवक की मौत 
fraud in mass marriage in Jhansi (Photo- ITG)
न मांग में सिंदूर, न सात फेरे, फिर भी हो गई शादी... सामूहिक विवाह में रस्में बनीं दिखावा 
Jhansi UP Police found carcass of dog
लाश दबे होने की खबर, पुलिस ने खोदा तो म‍िला कुत्ते का शव 
Pregnant Women
प्रेग्नेंट महिला को बैलगाड़ी से ले जाना पड़ा अस्पताल 

हमले के दौरान आरोपियों ने हरीमोहन की सोने की चेन, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली. पीड़ित ने बताया कि हमलावर गांव कंजा चितावत के रहने वाले हैं, जिनमें रोहित, अरविंद्र, करण, महेंद्र, नेपाल सिंह, अवधेश पाल और प्रवेश शामिल हैं. अचानक हुई इस बर्बर वारदात से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही मऊरानीपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को संभाला. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया. पीड़ित हरीमोहन ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि हमला जातीय रंजिश और दलित उत्पीड़न की मंशा से किया गया.

Advertisement

SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर 7 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट, लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, पुलिस CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement