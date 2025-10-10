UP: फॉर्म हाउस में पार्टी, जमकर पी शराब फिर नशे में कार से कुचलकर ले ली जान

यूपी के झांसी जिले में सिमरधा गांव में गुरुवार देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान हुए हंगामे ने एक व्यक्ति की जान ले ली. पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब पार्टी से झगड़े के बाद भाग रहे एक युवक की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी प्रीति वर्मा ने बताया कि सिमरधा गांव में सचिन कुशवाहा नामक व्यक्ति अपने फार्महाउस पर जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहे थे. पार्टी के दौरान कुछ मेहमानों ने शराब के नशे में हंगामा शुरू कर दिया. जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बहस झगड़े में बदल गई.

कार की टक्कर से 30 साल के शख्स की हुई मौत

इस दौरान, झगड़े में शामिल अमित गौतम नाम के युवक को कुछ ग्रामीणों ने पीट दिया. इसके बाद वह वहां से भागने के लिए कार में सवार हुआ. घबराहट में उसने कार तेज गति से भगाई और गलती से पास से गुजर रहे 30 साल के हनी साहू को टक्कर मार दी.

हनी साहू, जो ग्वालियर रोड पर ठेला लगाकर खाने-पीने का सामान बेचते थे, गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कार में सवार एक अन्य व्यक्ति, आशीष कौशिक, भी इस हादसे में घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अमित गौतम को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रीति वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना शराब के नशे में की गई लापरवाही और झगड़े के बाद हुई भगदड़ का नतीजा है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह हादसा एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि शराब और लापरवाही का मेल कितनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता है. स्थानीय लोग इस घटना से गुस्से में हैं और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं.

