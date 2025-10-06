घर के खास कमरे में मिली 8 साल के इकलौते बेटे की लाश..., पूरे गांव में खोजता रहा परिवार

उत्तर प्रदेश के झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम चकारा में उस समय हड़कंप मच गया जब 8 साल के मासूम मुकेश का शव उसके ही घर के भूसे वाले कमरे से बरामद हुआ. दिन में अचानक लापता हुए मासूम की लाश शाम को मिली तो गांव में मातम छा गया. बच्चे की मौत का कारण संदिग्ध बताया जा रहा है, फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है.

जानकारी के अनुसार, झांसी के लिए लहचूरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम चकारा में रहने वाला मुकेश पुत्र राघवेंद्र, जो तीसरी कक्षा का छात्र था, शनिवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक घर से लापता हो गया. परिजनों ने उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. परिवार ने परेशान होकर लहचूरा पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सरिता मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. तलाशी के दौरान जब घर के भीतर भूसे के कमरे में झांका गया तो वहां मुकेश का शव पड़ा मिला. यह दृश्य देख परिजन और ग्रामीणों के होश उड़ गए.

पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मुकेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजनों के अनुसार, मासूम हमेशा घर के आंगन में खेलता रहता था. उस दिन वह स्कूल नहीं गया था. माता-पिता खेतों में मूंगफली की फसल निकालने गए थे और दादा बकरियां चराने. यानी वह घर में अकेला था. इसी बीच बच्चे के साथ क्या हुआ, यह अब तक एक रहस्य बना हुआ है.

वहीं एसपी ग्रामीण झांसी, डॉ. अरविंद कुमार ने बताया, कि बच्चे के लापता होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची. तलाशी के दौरान शव बरामद हुआ है. फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा. मृतक बच्चे के दादा रामश्रमण ने बताया कि हम खेत पर गए हुए थे और जब घर आए तो पता चला नाती नहीं मिल रहा. हम लोगों ने खोजबीन की पर वह नहीं मिला. फिर हम लोगों ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस आयी तो घर मे ही भूसा वाले कमरे में मिला.

