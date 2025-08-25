जौनपुर: बारिश के पानी में फैला करंट, ऑटो चालक की मौत, नाले में बहे दो लोग

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में सोमवार को तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव और नाले उफान पर आ गए. इसी बीच जिले के कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला और पुरुष अब भी लापता हैं.

एक महिला और पुरुष नाले में बहे

पुलिस के मुताबिक, हादसा मछलीशहर बस स्टॉप के पास शाम को हुआ. तेज बारिश के चलते नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक महिला और पुरुष उसमें बह गए. आशंका है कि दोनों नाले में करंट की चपेट में भी आए होंगे.

जैसे ही ऑटो चालक शिव गौतम (25 वर्ष) ने यह दृश्य देखा, वह दोनों को बचाने के लिए तुरंत नाले की ओर दौड़ा. लेकिन वह खुद भी करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और लापता महिला व पुरुष की तलाश शुरू कर दी. देर रात तक दोनों के शव बरामद नहीं हो सके थे.

Advertisement

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची. जिलाधिकारी ने मौके पर ही जांच कमेटी का गठन किया और अधिकारियों को 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.

सर्किल ऑफिसर देवेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि करंट फैले होने के कारण यह हादसा हुआ. इसके पीछे बिजली विभाग की लापरवाही या अन्य कोई कारण था, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि पूरी घटना की स्पष्ट जानकारी मिल सके.

पुलिस ने मृतक शिव गौतम का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, लापता महिला और पुरुष की तलाश जारी है. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है. उनका कहना है कि प्रशासन को बारिश से पहले नालों की सफाई और सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए थे.

---- समाप्त ----